Philips Projection s'apprête à redéfinir notre expérience de visionnage avec le lancement de deux nouveaux projecteurs portables

Que vous soyez à la recherche de valeur, amoureux de la liberté, accro au cinéma ou passionné de design, chaque projecteur Philips vous apporte de vraies émotions pour mettre en valeur, éclairer et magnifier votre contenu, via les différentes collections de produits NeoPix, PicoPix, Screeneo, et maintenant le tout nouveau GoPix .

Avec GoPix, Philips lance une toute nouvelle ligne de produits entièrement dédiée à offrir aux utilisateurs le parfait compagnon de leur smartphone, tandis que le nouveau membre, Philips PicoPix MaxTV, est une unité autonome portable tout-en-un.

« Chez Philips Projection, nous cherchons toujours à innover. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer le lancement du PicoPix MaxTV, le produit de pointe en matière de divertissement portable, et du GoPix 1, le compagnon de pointe pour smartphone. Le GoPix 1, véritable premier projecteur de poche, offre un design magnifique, avec son corps ultra fin tout en aluminium très résistant. Il s'agit réellement d'un projecteur unique en son genre. Les deux produits offrent les meilleures expériences de visionnage et des fonctionnalités haut de gamme pour une commodité ultime, au sein de deux gammes distinctes de projecteurs portables », a déclaré Dan Mamane, président de Screeneo Innovation SA.

Philips PicoPix MaxTV

LUMINOSITÉ XTRÊME, SON XTRÊME ET PORTABILITÉ.

Fidèle à la devise de PicoPix « Streaming everywhere, gaming anywhere », le PicoPix MaxTV porte l'expérience portable à un tout autre niveau. Tout en un, le PicoPix MaxTV offre un univers de divertissement interactif complet et immédiat grâce à un bel écran Full HD 1080p et à Android TV intégré, ainsi qu'à des haut-parleurs 2.1 intégrés offrant une puissance incroyable pour une expérience cinématographique vraiment immersive, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Grâce à la résolution 1080p True Full HD HDR10 avec des LED super lumineuses à 4 canaux et une puce technologique TI DLP Cinema, les utilisateurs peuvent profiter de leurs films et émissions de télévision préférés ou jouer à des jeux sur un écran géant de 120 pouces et une résolution optimale.

Profitez de vos séries préférées en continu car le Philips PicoPix MaxTV est certifié Netflix, Amazon Prime et Disney+ et intègre l'Assistant Google, Chromecast et une batterie énorme qui dure jusqu'à 4 heures1.

Bénéficiez d'une expérience de visionnage totalement transparente qui comprend une mise au point automatique pilotée par l'IA, une correction automatique de la distorsion trapézoïdale (verticale +45 degrés), une correction d'images multiples, une correction des 4 coins et un capteur de lumière pour une luminosité adaptative où que vous alliez.

Installez-vous confortablement et profitez du son puissant de ces haut-parleurs 2.1 intégrés de 2x12 watts avec un DSP dédié. Grâce aux vibrations riches en basses, le Philips PicoPix MaxTV se transformera en votre système audio portable préféré et fera durer la fête jusqu'à 10 heures, même lorsque le projecteur est éteint, en utilisant le mode BoomBox Bluetooth 5.0.

Connectez-vous facilement aux ordinateurs portables, aux smartphones ou à votre console préférée pour une session de jeu captivante grâce au faible décalage d'entrée de 16 ms et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Connectez-vous autant que vous le souhaitez via HDMI ou USB-C Vidéo et lisez tous vos médias via USB grâce au lecteur multimédia intégré.

Le Philips PicoPix MaxTV est livré avec des câbles vidéo HDMI et USB-C ainsi qu'un chargeur international et sera disponible le 5 novembre à partir de 899,99 EUR / 899,99 USD

Philips GoPix 1

LE COMPAGNON ULTIME DU SMARTPHONE.

Le projecteur compact le plus fin et le plus lumineux du marché, le tout nouveau Philips GoPix 1, associe parfaitement un design intemporel en aluminium et la toute dernière puce DLP Cinema conçue par Texas Instruments, pour offrir une image géante de 75 pouces directement dans votre poche, avec des images éclatantes de la plus haute qualité.

Le boîtier gris foncé extraordinairement mince de 18 mm, très raffiné, a été fabriqué par usinage CNC pour mettre en valeur son ergonomie et sa symétrie attrayante. Ce produit redéfinit la norme du marché en termes de portabilité, de fonctionnalités et de design, tout en se connectant idéalement à vos smartphones, tablettes et ordinateurs portables, quel que soit le système d'exploitation.

Son haut-parleur intégré a du punch, offrant un son clair pour vos présentations professionnelles ou vos films préférés. Avec la batterie longue durée, les utilisateurs peuvent profiter jusqu'à 2 heures de projection de haute qualité, tandis que le port de charge USB-C se connecte à n'importe quelle banque d'alimentation ou chargeur de dispositif portable pour une flexibilité ultime. Le port vidéo universel USB-C2 ou HDMI offre une liberté supplémentaire aux voyageurs en déplacement.

L'introduction de la collection GoPix 1 marque l'entrée de la marque dans de nouveaux produits dédiés à la mobilité. Réglée pour offrir un design haut de gamme avec des fonctionnalités spectaculaires, elle satisfera les accros du design et tous ceux qui apprécient les équipements finement conçus qui peuvent servir de compagnon élégant de petite taille.

Le Philips GoPix 1 est livré avec une télécommande, un trépied, des câbles vidéo USB-C et HDMI et est disponible le 20 novembre, à partir de 299,99 EUR / 299,99 USD

1. Sur la base d'une utilisation en mode éco. L'autonomie de la batterie dépend de la situation d'utilisation réelle.

2. Compatible avec les smartphones dotés d'une sortie vidéo USB de type C

Philips PicoPix Max TV - Ressources presse

Philips GoPix 1 – Ressources presse

À propos de Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, également connue sous le nom de Philips Projection, a été créée en 2018 et est un partenaire exclusif de licence de marque mondiale de PHILIPS. La société a acquis tous les droits internationaux de la marque PHILIPS pour les projecteurs portatifs, les projecteurs à focale ultra-courte et les récepteurs de télévision numérique. Screeneo Innovation SA est responsable de la conception, de la fabrication, des ventes, de l'assistance aux clients et fait office de distributeur mondial de ces produits.

Google, Android TV et les autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.

Netflix, Amazon Prime et Disney+ sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.usa.philips.com/c-m-so/projectors

