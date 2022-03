Phillips 66® rinde homenaje a los maestros como parte de los Torneos de baloncesto Big 12

El programa Live to The Full Heroes™ destaca a las personas que generan un impacto positivo a través de los deportes y la educación.

KANSAS CITY, Míchigan, 11 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Desde 2018, el programa Phillips 66® Live to the Full Heroes™ ha rendido homenaje a las personas que han ido más allá para servir a sus comunidades ayudando a promover sus programas y esfuerzos. Este año, Phillips 66 trabajó con DonorsChoose para donar $100,000 a maestros de escuelas en las áreas metropolitanas de Amarillo y Lubbock, Texas, y Kansas City, Misuri. Además de la donación, tres extraordinarias maestras fueron seleccionadas como Live to the Full Heroes 2022: la Sra. Alexa Ybarra de Will Rogers Elementary en Amarillo, Texas; la Sra. Caitlin McCartney de Guadalupe Centers High School en Kansas City, Misuri; y la Sra. Andrea Smetana de Fox Hill Elementary en Kansas City, Misuri. Estas maestras serán galardonadas en los Torneos de baloncesto Big 12 de Phillips 66 el viernes 11 de marzo y recibirán una donación adicional de $6,600 para financiar proyectos en sus escuelas y aulas de clase.

"Según una encuesta realizada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, cada año, los maestros gastan un promedio de $500 de su propio dinero para suministros. Esta necesidad solo se ha aumentado ya que les han ayudado a sus estudiantes a adaptarse a las presiones que la pandemia ha causado en los últimos dos años", señaló Sunny Lopez, gerente de marca de Phillips 66. "Nos enorgullece poder apoyar a los maestros y satisfacer algunas de las necesidades que tienen".

El programa Live to The Full Heroes se celebra cada año como parte de los Torneos de baloncesto femenino y masculino Big 12 de Phillips 66.

Phillips 66 ofrecerá una generosa contrapartida de cinco veces las donaciones hechas por la comunidad para los maestros de las escuelas en las áreas metropolitanas de Kansas City, Lubbock o Amarillo hasta agotar los fondos. Los maestros que aún no están en DonorsChoose pueden visitar DonorsChoose.org/Teachers para crear una cuenta. La lista de ciudades que podrán recibir fondos incluye a las siguientes:

Kansas : Kansas City , Gardner , Independence , Lenexa , Merriam , Olathe , Overland Park , Shawnee , Stilwell , Blue Springs , Lees Summit , Gladstone , North Kansas City y Liberty.

, , , , , , , , , , , , y Liberty. Texas : Amarillo y Lubbock .

El Torneo de baloncesto femenino y masculino Big 12 de Phillips 66 es la relación colegiada más duradera de la historia. Como parte de esta relación, Phillips 66 también realiza una donación anual de $66,000 al Programa Big 12 Conference Classroom Champions.

Acerca de Phillips 66 Gas

Phillips 66 es una compañía de producción y logística de energía diversificada. Con un portafolio que incluye negocios industriales intermedios, productos químicos y refinería, así como de venta y especialidades, la compañía procesa, transporta, almacena y comercializa combustibles y productos en todo el mundo. Con sede principal en Houston, la compañía tiene 14,000 empleados comprometidos con la seguridad y la excelencia operacional. Al 31 de diciembre de 2021, Phillips 66 contaba con activos por $56,000 millones. Utilizando una red de comercios y distribuidores de marca que operan cerca de 7,000 puntos de venta, su negocio de comercialización en los Estados Unidos suministra la Gasolina Detergente TOP TIER® bajo las marcas Phillips 66®, 76® y Conoco®. Para obtener más información, visite www.phillips66gas.com o síganos en las redes sociales.

