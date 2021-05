Phillips aceptará por primera vez criptomoneda para una obra de arte física

Esta es la primera vez que una importante casa de subastas en Asia aceptará Bitcoin o Ether como una opción de pago para una obra de arte física. Esto sigue al éxito de la venta inaugural de Phillips en NFT de la multigeneracional NFT, REPLICATOR , de Mad Dog Jones, que se vendió por más de 4 millones de dólares estadounidenses en abril. La puja por Laugh Now Panel A se llevará a cabo en dólares de Hong Kong, y el comprador ganador tendrá la opción de pagar el precio del martillo, así como la prima del comprador con criptomoneda en la cartera de la compañía con Coinbase.

Laugh Now Panel A, 2002, proviene de la conocida serie Laugh Now del artista anónimo y activista social Banksy. Durante las últimas dos décadas, el trabajo de Banksy ha atraído elogios y controversia, y en ninguna parte su atractivo simultáneo y notoriedad están más presentes que en la obra actual, Laugh Now Panel A. Retrata a un mono desamparado, con un tablero de anuncio en el que se lee una nota muy específica: "Ríete ahora, pero un día estaremos al mando".

La subasta en vivo se transmitirá a audiencias de todo el mundo en Phillips.com y la Phillips app , así como en la Poly Auction app y WeChat Mini Program.

20th Century & Contemporary Art and Design Spring Sales

Día de venta: lunes, 7 de junio, 11 am | Venta nocturna: martes, 8 de junio, 6 pm

Localización: JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505522/Phillips_Banksy_Laugh_Now.jpg

SOURCE Phillips