PHNIX bestätigt Debüt der neuen R290-Wärmepumpen auf der MCE Digital 2021

GUANGZHOU, China, 8. April 2021 /PRNewswire/ -- Die MCE, die weltberühmte integrierte Fachmesse, die die gesamte weltweite Produktions- und Vertriebslinie der HLK- und Sanitärbranche zusammenfasst, wird im Jahr 2021 ein anderes Debüt geben. Mit dem Ziel, das Messeerlebnis zu bereichern, wird sich die MCE in diesem Jahr auf zwei verschiedene Weisen präsentieren - digital und offline. Die digitale Ausgabe ist für den Zeitraum vom 8. bis zum 16. April 2021 geplant. PHNIX, ein führender Wärmepumpenhersteller in China, wird an der digitalen Messe teilnehmen und neue R290-Wärmepumpen auf außergewöhnliche Weise virtuell präsentieren. Darüber hinaus werden Wärmepumpen-Experten von PHNIX eine Reihe von Webinaren anbieten, die das Thema der führenden R290-Wärmepumpentechnologien aus China vertiefen.