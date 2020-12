PHNIX: Kommercielle varmepumpeprojekter giver højere afkast på investeret kapital inden for opvarmning og varmt vand

7 stk. nye 250S vandbaserede varmepumper (opvarmningskapacitet 470kW) vil blive sat i drift til brug for fjernvarme i byen Siauliai i Litauen i 2021.

Projekt 2

4 stk. 500S WSHP-enheder (opvarmningskapacitet 516kW) i drift i et luksushotel med stort behov for varmt vand i Vietnam sidste år. De har været i drift sammen med de eksisterende vandbårne airconditionkølere og sørget for en konstant forsyning af mindst 65℃ grader varmt vand med henblik på at dræbe legionellabakterier.

Projekt 3

4 stk. 500S WSHP-enheder (516kw) i drift i TOYOTA-fabrik i Bangaluru i Indien siden 2018.

6 stk. 250S WSHP-enheder (384kw) i drift i NISSAN-fabrik i Chennai i Indien siden 2018.

3 stk. 250S WSHP-enheder i drift i vandrensningsanlæg i Singapore & 1 stk. 500S WSHP-enhed i drift i Japan sidste år..

Vandbaserede varmepumper kan ikke blot levere varmt vand med stabil høj temperatur, men også koldt vand eller luft, hvilket i alt giver et meget højt afkast af investeringen.

"Med varmt vand fra 55 til 80 ℃ samt køling af indendørsarealer, har vandbaserede varmepumper meget fleksible anvendelsesmuligheder, et højt COP-tal og kan installeres meget fleksibelt, hvilket uden tvivl gør dem til den mest velkomne energispareløsning for kommercielt og industrielt brug," siger Troy Wang, salgsdirektør for kommercielle varmepumper ved PHNIX center for udenlandske aktiviteter.

Anvendelse

Vandbaserede varmepumper kan anvendes i mange funktioner på hospitaler, i lægemiddelindustrien, til erstatning af vandvarmere og kedler, til sterilisering af mejeriudstyr, i bilindustrien, til forudgående opvarmning med vandvarmere eller kedler, i fødevare- og drikkevareindustrien, kemisk industri osv.

Om PHNIX

Som den førende producent af varmepumper i Kina specialiserer PHNIX sig i forskning og udvikling samt produktion af varmepumper og andre energibesparende løsninger. Mere end 50 % af PHNIX's produkter eksporteres til Europa, Nordamerika, Australien og andre udenlandske markeder. For at lære mere om PHINX og varmepumper samt relaterede produkter, besøg gerne www.phnix-e.com.

