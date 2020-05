PHNIX lance la fabrication en série de son nouveau chauffage pour piscine ExpertLine-Mini

Juste après le lancement d' ExpertLine-Mini , PHNIX a reçu de nombreuses consultations et commandes. M. Liu, directeur de la production de PHNIX, a déclaré que le produit faisait désormais l'objet d'une fabrication en série. Par ailleurs, selon les distributeurs de PHNIX à l'étranger, les utilisateurs ont eu une expérience positive avec ce nouveau produit, de sorte que la demande d'achat des clients ne cesse de croître. Jusqu'à présent, les ExpertLine-Mini sont toujours créés un par un sur la chaîne de production de PHNIX et seront bientôt expédiés dans le monde entier pour servir les clients.

Emballer des affaires de natation, sortir et se rendre en voiture dans une zone de baignade publique agréable n'est pas si pratique et prend du temps. C'est pourquoi un nombre croissant de personnes envisagent de construire leur propre piscine chez elles. Toutefois, la plupart des appareils de chauffage disponibles sur le marché sont très énergivores et encombrants et ne sont donc pas adaptés aux petites piscines. ExpertLine-Mini a bien comblé cette lacune de la demande.

À propos de PHNIX ExpertLine-Mini

Il est prêt à l'emploi

ExpertLine-Mini sort de l'usine avec un cordon d'alimentation, de sorte que les utilisateurs peuvent le mettre en service dès qu'ils reçoivent l'appareil.

Une entrée et une sortie d'air ingénieuse

ExpertLine-Mini est doté d'une entrée d'air ascendante et d'une sortie d'air latérale. Grâce à cette conception spéciale, il peut toujours assurer un bon échange thermique, même s'il est placé dans un espace confiné.

Une armoire en tôle

ExpertLine-Mini emploie une tôle de grande qualité pour produire son armoire, qui intègre l'anticorrosion, un vieillissement le plus faible possible, une décoloration la plus faible possible, un aspect lisse et brillant et une longue durée de vie.

Affichage et contrôle Bluetooth

Grâce à l'application développée en interne par PHNIX, les utilisateurs peuvent voir la situation actualisée de l'appareil et le contrôler sur leur téléphone mobile.

À propos de PHNIX

Grand fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R & D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur www.phnix-e.com.

