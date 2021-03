PHNIX lancera de nouvelles pompes à chaleur R290 sur ISH Digital 2021

Fidèle à son engagement de faire progresser l'industrie et de continuer à apporter de nouvelles technologies de pompes à chaleur au monde, PHNIX proposera une série de webinaires de haute qualité sur les toutes dernières technologies de pompes à chaleur, ainsi que sur différentes catégories de produits, notamment les pompes à chaleur pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire, les chauffe-eau domestiques et commerciaux. PHNIX organisera 5 sessions et les intervenants des sessions interagiront directement avec les participants et répondront instantanément à leurs questions en ligne.

Ordre du jour des sessions PHNIX en direct sur ISH Digital 2021 :

22 mars 2021 (11:00-12:30Uhr) Lancement du nouveau produit PHNIX - Pompe à chaleur R290

24 mars 2021 (12:30-14:00Uhr) Solution de chauffage par pompe à chaleur R290 de pointe en provenance de Chine

26 mars 2021 (11:30-12:00Uhr) Lancement d'un nouveau produit - Pompe à chaleur R290 avec onduleur pour le chauffage/climatisation/eau chaude sanitaire de la maison

26 mars 2021 (13:00-13:00Uhr) PHNIX Nouvelles pompes à chaleur pour le chauffage urbain sur les marchés européens

26 mars 2021 (14:30-15:00Uhr) Lancement d'un nouveau produit - Pompe à chaleur R290 avec onduleur pour le chauffage/la climatisation/la production d'eau chaude sanitaire

Au cours de l'ISH digital 2021, PHNIX lancera sur le marché de nouvelles solutions de pompes à chaleur avec le réfrigérant R290, actuellement le plus populaire, qui est largement connu comme étant conforme à la législation sur les gaz fluorés, respectueux de l'environnement et efficace.

Peter Wang, directeur des activités internationales de PHNIX, a déclaré que les nouvelles technologies et les produits de pompe à chaleur que PHNIX met constamment sur le marché reflètent la mission et l'ambition de PHNIX. « Avec les exigences de plus en plus strictes des nouvelles réglementations sur les gaz fluorés dans les zones européennes, la pompe à chaleur R290 est sans aucun doute la tendance du marché. Cette fois-ci, au salon, nous ne nous contenterons pas d'apporter au marché des solutions de pompes à chaleur capables de minimiser l'utilisation et les fuites de gaz fluorés, de réduire la consommation d'énergie, mais aussi une arme puissante qui aidera nos partenaires coopératifs à gagner dans la partie. »

Pour plus d'informations sur PHNIX concernant l'ISH Digital 2021, veuillez consulter le site : https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/exhibitor-search.detail.html/guangdong-phnix-eco-energy-solution-ltd.html.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, veuillez consulter le site www.phnix-e.com.

