PHNIX lanserer ny inverterstyrt varmepumpe i Skandinavia

Jab Fan, direktør for PHNIX' avdeling for husoppvarming og varmtvann, fullførte nettopp en studie i det nordiske markedet. Han sa: «De to nye varmepumpene til PHNIX er utviklet spesielt med tanke på Nord-Europa og er begge inverterstyrte. Den inverterstyrte varmepumpen PHNIX DC, som lanseres først, er en løsning for oppvarming og nedkjøling av hus (med PHNIX-luftkjøler) samt varmtvann. Den inverterstyrte varmepumpen R32 vil bli introdusert senere.»

Om den nye inverterstyrte varmepumpen PHNIX DC

Spar inntil 30 % energi med A++ ErP-nivå «PHNIX DC Inverter Heat Pump» arbeider effektivt gjennom gulvoppvarming, luftkjøling eller radiatorer for oppvarming/nedkjøling. Serien benytter seg av avansert varmepumpeteknologi for å oppnå høy effektivitet med en SCOP på 4,0. PHNIX DC Inverter Series forbruker 30 % mindre energi enn vanlige varmepumper.

Smart, fargerikt berøringspanel Det fem tommer store LCD-displayet til PHNIX DC Inverter Heat Pump Series har mange funksjoner, slik som kurvevisning av vanntemperatur, enkel tidsinnstilling, demping med én tast og tidsinnstilling for demping. Det har flere kontrollmoduser og er lett å betjene, noe som utvilsomt gir brukerne en bedre opplevelse.

Presis kontroll i trinn på 0,5 grader Celsius Inverterstyrte varmepumper i PHNIX DC-serien kan endre driftsfrekvensen til kompressorene automatisk i henhold til krav til varmtvann/ oppvarming/nedkjøling. Når måltemperaturen er nådd, kjører enheten på lavere frekvens, og temperaturkontrollens nøyaktighet er på 0,5 grader Celsius.

Om PHNIX

PHINIX er en ledende produsent av varmepumper i Kina og en internasjonal virksomhet som spesialiserer seg i forskning og utvikling av varmepumpeprodukter og energisparende løsninger. Nesten 50 % av PHNIX' produkter eksporteres til Europa, Nord-Amerika og andre markeder i utlandet. Hvis du vil ha mer informasjon om PHNIX og selskapets produkter, kan du gå til www.phnix-e.com.

