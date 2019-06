PHNIX: Markteinführung von zwei neuen R32-Inverter-EVI Hausheizungswärmepumpen in Europa

Die beiden bald in Europa erscheinenden Hausheizungswärmepumpen R32 Inverter EVI sind als 6 kW- oder 10 kW-Einheit erhältlich. Die beiden Modelle sind hauptsächlich für Hausheizungsanwendungen in neuen europäischen Gebäuden bestimmt. So kann beispielsweise eine 6 kW-Einheit den grundlegenden Heizbedarf eines 200 m2 großen Hauses decken. Die beiden R32-Modelle, die bald auf den Markt kommen und ein 20 kW-Produkt, das im vergangenen Jahr erschien, bilden eine komplette PHNIX R32-Inverter-EVI-Serie, so Jab Fan, Leiter des Geschäftsbereichs Häusliche Wärmeversorgung bei PHNIX.