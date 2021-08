PHNIX poszerza ofertę chłodnic do wody w pompach ciepła z serii HeatMax o model o mocy 250 kW

GUANGZHOU, Chiny, 17 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Dekarbonizacja to problem na skalę globalną, który wymaga wspólnych wysiłków i zaangażowania ze strony każdej grupy społecznej. Branża handlowa i przemysłowa, odpowiedzialne za ogromną część emisji gazów cieplarnianych, wiodą prym we wprowadzaniu nowych praktyk umożliwiających bardziej ekologiczną działalność. Tendencja ta prowadzi do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w sektorze ogrzewania. Zachodzą dynamiczne zmiany w technologii podgrzewaczy wody do pomp ciepła, które szybko zyskały dużą popularność na rynku. Na przykład firma PHNIX, czołowy producent pomp ciepła z Chin, ogłosiła niedawno poszerzenie oferty chłodnic do pomp wodnych HeatMax o model o mocy do aż 250 kW.