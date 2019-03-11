PHNIX представила свой новый инверторный тепловой насос R32 EVI с классом энергопотребления A++ ErP на выставке ISH во Франкфурте

На этот раз экспозиция PHNIX на ISH отличается особенным разнообразием. К примеру, все желающие имеют возможность увидеть и еще одну интересную разработку компании - воздухоочиститель Central Fresh. Однако, центром внимания неизменно остается инверторный тепловой насос R32 EVI. По словам главы подразделения бытовых систем отопления и тепловых насос PHNIX г-на Джаба Фаня (Jab Fan), этот продукт представляет собой успешную технологическую инновацию. полностью отвечает европейскому стандарту ErP и имеет класс энергопотребления А++.

«Изюминки» экспозиции PHNIX на ISH --

Инверторный тепловой насос PHNIX R32 EVI с классом энергопотребления A++ ErP и экономией энергии на уровне до 30%. Обеспечивая нагрев воды до 55°C при атмосферной температуре -25°C, устройство способно эффективно поддерживать работу систем «теплого пола», водяных фанкойлов или радиаторов отопления/охлаждения. При достижении целевой температуры агрегат переходит на пониженную частоту, что позволяет гарантировать точность температурного контроля на уровне 0,5°C.

Водонагревательный тепловой насос PHNIX Являясь профессиональным производителем тепловых насосов для нагрева воды, компания PHNIX выпускает 4 типа бытовых устройств «все-в-одном», ремкомплекты для водонагревательных тепловых насосов, настенные тепловые насосы и сплит-системы. Некоторые продукты из ассортимента компании отвечают европейскому стандарту ErP и имеют класс электропотребления А++.

Сверхтонкие водяные фанкойлы PHNIX Толщина корпусов фанкойлов PHNIX составляет всего 130 мм, что обеспечивает заметную экономию пространства по сравнению с традиционными устройствами (стандартной толщиной 250 мм). В сочетании с тепловыми насосами фанкойлы способны удовлетворять различные потребности в отоплении или кондиционировании воздуха. Устройства обладают достаточной гибкостью установки. Их можно монтировать на потолке, на полу или на стене.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/832723/PHNIX.jpg

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