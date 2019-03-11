PHNIX представила свой новый инверторный тепловой насос R32 EVI с классом энергопотребления A++ ErP на выставке ISH во Франкфурте

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PHNIX

Mar 11, 2019, 01:00 ET

ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 11 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- В немецком Франкфурте проходит всемирно известное мероприятие отрасли возобновляемой энергетики - выставка ISH. Ведущий китайский производитель тепловых насосов, компания PHNIX, представила на выставке широкий спектр продуктов коммерческого и бытового назначения. Как отметил заместитель генерального директора по вопросам зарубежной деятельности PHNIX г-н Питер Ван (Peter Wang), компания недавно завершила реструктуризацию ключевых направлений по выпуску тепловых насосов, и некоторые из ее бизнес-подразделений также представляют на ISH свои инновационные разработки, включая новый инверторный тепловой насос EVI R32.

The photo shows the part of PHNIX’ stand at the last ISH
The photo shows the part of PHNIX’ stand at the last ISH

На этот раз экспозиция PHNIX на ISH отличается особенным разнообразием. К примеру, все желающие имеют возможность увидеть и еще одну интересную разработку компании - воздухоочиститель Central Fresh. Однако, центром внимания неизменно остается инверторный тепловой насос R32 EVI. По словам главы подразделения бытовых систем отопления и тепловых насос PHNIX г-на Джаба Фаня (Jab Fan), этот продукт представляет собой успешную технологическую инновацию. полностью отвечает европейскому стандарту ErP и имеет класс энергопотребления А++.

«Изюминки» экспозиции PHNIX на ISH -- 

Инверторный тепловой насос PHNIX R32 EVI с классом энергопотребления A++ ErP и экономией энергии на уровне до 30%. Обеспечивая нагрев воды до 55°C при атмосферной температуре -25°C, устройство способно эффективно поддерживать работу систем «теплого пола», водяных фанкойлов или радиаторов отопления/охлаждения. При достижении целевой температуры агрегат переходит на пониженную частоту, что позволяет гарантировать точность температурного контроля на уровне 0,5°C.

Водонагревательный тепловой насос PHNIX   Являясь профессиональным производителем тепловых насосов для нагрева воды, компания PHNIX выпускает 4 типа бытовых устройств «все-в-одном», ремкомплекты для водонагревательных тепловых насосов, настенные тепловые насосы и сплит-системы. Некоторые продукты из ассортимента компании отвечают европейскому стандарту ErP и имеют класс электропотребления А++.

Сверхтонкие водяные фанкойлы PHNIX  Толщина корпусов фанкойлов PHNIX составляет всего 130 мм, что обеспечивает заметную экономию пространства по сравнению с традиционными устройствами (стандартной толщиной 250 мм). В сочетании с тепловыми насосами фанкойлы способны удовлетворять различные потребности в отоплении или кондиционировании воздуха. Устройства обладают достаточной гибкостью установки. Их можно монтировать на потолке, на полу или на стене.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/832723/PHNIX.jpg

SOURCE PHNIX

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PHNIX представила свой новый инверторный тепловой насос R32 EVI с классом энергопотребления A++ ErP на выставке ISH во Франкфурте

News provided by

PHNIX

Mar 11, 2019, 01:00 ET