PHNIX sort son système de séchoir à bande, une solution leader du séchage de boues, en Europe

M.Yi a expliqué que PHNIX était engagé depuis de nombreuses années dans la R-D de nouvelles technologies environnementales et leurs applications dans des produits de protection de l'environnement spécialement pour l'industrie. En prenant les appareils industriels de séchage de boues comme exemple, PHNIX est l'un des fabricants les plus importants et les plus respectueux de l'environnement en Chine à investir dans des ressources de R-D. Le projet de système de séchage de boues de PHNIX est hautement efficace et intelligent, et actuellement ses solutions de séchage de boues ont été appliquées avec succès en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe du Nord.