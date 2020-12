PHNIX stellt neue Wärmepumpe für Hausheizung, Kühlung und Warmwasser für den europäischen Zielmarkt vor

„Die HeroPremium-Serie wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und verfügt über die neueste Wärmepumpentechnologie und ein modernes Design, um die strengen Anforderungen an Effizienz, Stabilität und Geräuscharmut zu erfüllen. Die HeroPremium-Serie verwendet nicht nur das grüne Gas R32 und die Inverter-EVI-Technologie, sondern wird auch mit dem Energielabel A+++ bewertet, was den Kunden erhebliche Energiekosten einspart. Darüber hinaus wird durch wiederholte Tests und Weiterentwicklung das Laufgeräusch auf bis zu 37dB(A) Schalldruck in 1 m Entfernung reduziert. All diese Elemente machen sie zur besten Wärmepumpenlösung für die Heimheizung, Kühlung und Warmwasser auf dem aktuellen europäischen Markt. Viele Muster sind zu unseren Kooperationspartnern in Europa gesandt worden, hohe Lobpreise und konstante beabsichtigte Bestellungen sind bereits getätigt worden", sagte Jab Fan, Verkaufsdirektor, der für die PHNIX-Abteilung für Hausheizungskühlung und Warmwasser-Wärmepumpen in Übersee zuständig ist.