PHNIX veröffentlicht Bandtrocknersystem, eine führende Lösung zur Nassschlammtrocknung, in Europa

GUANGZHOU, China, 21. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Das Bandtrocknersystem, ein neues, selbst entwickeltes Produkt für die Schlammtrocknung von PHNIX - einem führenden Hersteller von Wärmepumpen und Umweltschutzausrüstungen in China - ist bei Anwendern in einzelnen Ländern auf gute Resonanz gestoßen. Die neu entwickelte umweltfreundliche Anlage ist für die Schlammtrocknung konzipiert und kann bis zu 10 % des 80%igen Feuchtigkeitsgehalts von Schlamm und Klärschlamm von pharmazeutischen Produktionsanlagen entfernen, so Will Yi, Generaldirektor des PHNIX Schlammtrocknungsprojekts.