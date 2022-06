PHNIX-Wärmepumpen der Serie R290 GreenTherm für Heizung/Kühlung+DHW erhalten KeyMark-Zertifizierung für gesamte Modellpalette

Die KEYMARK ist ein freiwilliges europäisches Gütesiegel für Produkte und Dienstleistungen, das die Übereinstimmung mit europäischen Normen nachweist. Außerdem ergänzt sie die CE-Kennzeichnung, so dass der Erhalt dieser Zertifizierung das Vertrauen der Verbraucher in die PHNIX R290-Wärmepumpen der GreenTherm-Reihe in ganz Europa stärken und den Kooperationspartnern von PHNIX zu mehr Marktanteilen verhelfen kann.