Phoenix Contact, Quectel e Ericsson conjuntamente desenvolvem o primeiro roteador 5G industrial para redes privadas

XANGAI, 25 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Phoenix Contact, a Quectel e a Ericsson trabalharam juntas para desenvolver e implementar o primeiro roteador 5G industrial para aplicações industriais locais numa rede 5G privada.

Com a ajuda do recém-desenvolvido roteador 5G, aplicativos industriais – a exemplo de máquinas, controles e outros equipamentos – podem agora ser conectadas a uma rede 5G privada, e assim serem afinados quanto ao uso, prioridades e comportamento de recursos. Ele, portanto, oferece uma vantagem decisiva – comparada a antigas soluções de rádio móveis, que somente podem usar todas – a maioria delas sem licença – as bandas de rádio com um principio do melhor esforço e que, em igual medida, precisam aceitar perdas de desempenho quando o espectro do rádio está pesadamente ocupado.

Para chegar a isso, todas as três empresas reuniram suas forças: a Phoenix Contact, como a fornecedora de primeira escolha de WLAN, Bluetooth e roteadores de rádio móveis para aplicações industriais, a Quectel, como uma fornecedora líder mundial de módulos celulares e GNSS, e a Ericsson, apoiando o desenvolvimento do produto como uma fornecedora de rede e uma força líder no desenvolvimento da tecnologia 5G. Ao começar a interação num estágio inicial, as três empresas foram capazes de rapidamente desenvolver uma solução que proporciona desempenho de nível industrial através de redes 5G privadas. A colaboração entre a Quectel, Phoenix Contact e a Ericsson viu extensos testes de interoperabilidade no laboratório da Ericsson para garantir o desempenho comercial confiável do roteador 5G. A experiência feita é altamente importante para a Ericsson, seguindo a abordagem estratégica em conjunto com operadoras de redes móveis para oferecer soluções 5G voltadas à indústria. Além disso, todas as três empresas cooperaram estreitamente para, com esta rede 5G privada sem concorrência, habilitar aplicativos Industry 4.0.

Sobre a Quectel

A Quectel é a principal fornecedora mundial de módulos celulares e GNSS, com um amplo portfólio de produtos cobrindo 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como uma desenvolvedora profissional de tecnologia IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel é capaz de fornecer serviços num só lugar para módulos IoT. Os produtos da Quectel foram amplamente aplicados em IoT/M2M, inclusive para pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, portas (gateway) sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. A empresa lançou os primeiros módulos com base em 5G na MWC 2019, que usa o conjunto de chips (chipset) SDX55 da Qualcomm e suporta Release15 da 5G tanto no modo NSA (non-stand-alone, não isolado) como SA (stand-alone, isolado), com RG500Q/RM500Q suportando sub-6GHz e RG510Q/RM510Q suportando sub-6GHz e mmWave. Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

