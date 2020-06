Phoenix Contact, Quectel et Ericsson développent conjointement le premier routeur 5G industriel destiné aux réseaux privés

SHANGHAI, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- Phoenix Contact, Quectel et Ericsson travaillent ensemble pour développer et déployer le premier routeur 5G industriel destiné aux applications industrielles locales dans un réseau 5G privé.

Grâce à l'aide du nouveau routeur 5G, les applications industrielles telles que les machines, les contrôles et autres équipements, peuvent désormais être connectées à un réseau 5G privé, et ainsi être organisées selon l'utilisation des ressources, leur priorité et leur comportement. Elles offrent donc un avantage décisif par rapport aux précédentes solutions radio mobiles, qui ne peuvent utiliser que toutes les bandes radio - principalement sans licence - avec un principe de « meilleur effort », et qui doivent accepter des pertes de performance en mesure égale lorsque le spectre radio est lourdement occupé.

Pour aboutir à cela, les trois sociétés ont uni leurs forces : Phoenix Contact en tant que fournisseur de premier choix de WLAN, Bluetooth et routeurs radio mobiles pour les applications industrielles, Quectel en tant que fournisseur leader mondial de modules cellulaires et GNSS, et Ericsson qui gère le développement du produit en tant que fournisseur de réseau et de puissance majeure dans le domaine du développement de la technologie 5G. En commençant à interagir à un stade précoce, les trois sociétés ont été en mesure de développer rapidement une solution qui fournit des performances de catégorie industrielle sur des réseaux 5G privés. La collaboration entre Quectel, Phoenix Contact et Ericsson a inclus des tests étendus d'interopérabilité au sein du laboratoire d'Ericsson, afin de garantir les performances commerciales fiables du routeur 5G. L'expérience acquise est extrêmement importante pour Ericsson dans le cadre de son approche stratégique consistant à offrir des solutions 5G conjointement avec des opérateurs de réseaux mobiles en faveur du secteur. En outre, les trois sociétés ont coopéré en étroite collaboration afin de faire fonctionner des applications industrielles 4.0 avec ce réseau privé autonome 5G.

À propos de Quectel

Quectel est le fournisseur leader mondial de modules cellulaires et GNSS, qui possède un large portefeuille de produits couvrant la 5G, la LTE/LTE-A, le NB-IoT/LTE-M, l'UMTS/HSPA(+), le GSM/GPRS et le GNSS. En tant que développeur professionnel de technologies d'IoT et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est capable de fournir des services à guichet unique pour les modules IoT. Les produits de Quectel sont largement appliqués dans les domaines de l'IoT et du M2M, parmi lesquels les paiements intelligents, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, la santé, l'agriculture, et la surveillance de l'environnement. La société a lancé les premiers modules 5G lors du MWC 2019, qui utilisent le jeu de puces SDX55 de Qualcomm et qui sont compatibles avec la 5G version 15 en modes NSA (non autonome) et SA (autonome), les modèles RG500Q/RM500Q étant compatibles aux fréquences inférieures à 6 GHz, et les modèles RG510Q/RM510Q étant compatibles avec les fréquences inférieures à 6 GHz et mmWave. Pour en savoir plus : www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et Twitter .

