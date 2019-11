Phoenix Integration augmente les capacités d'ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE) de ModelCenter

Lancements de ModelCenter MBSE 2.0 pour PTC Windchill Modeler, et de ModelCenter MBSE 2.1 pour MagicDraw

BLACKSBURG, Virginie, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration a le plaisir d'annoncer les prochaines versions de ModelCenter MBSE, notre outil leader du secteur dans l'intégration d'une ingénierie des systèmes basée sur les modèles.

ModelCenter MBSE confère aux ingénieurs de systèmes la capacité de connecter n'importe quel outil d'analyse d'ingénierie ou flux de travail d'ingénierie au modèle de systèmes MBSE (modèle SysML). Ceci permet aux ingénieurs des systèmes de valider les contraintes liées aux systèmes tout au long du cycle de vie des produits, ainsi que d'optimiser la conception des systèmes.

Connectez n'importe quelle application logicielle au modèle SysML

Outils commerciaux disponibles et prêts à l'emploi, tels que Excel, MATLAB et Simulink



Outils d'IAO tels que HyperWorks, NASTRAN, ABAQUS et ANSYS



Applications préexistantes FORTRAN ou C++



Scripts Python, Java et VB



Bases de données et solutions PDM/PLM



Et quasiment tout le reste



Flux de travail d'analyses complexes, combinant et enchaînant tout ce qui précède

Exécution de la simulation connectée directement depuis l'outil SysML

Validation des contraintes des systèmes à un stade précoce du cycle de vie de conception

Utilisation de la visualisation d'un tableau de bord intégré, pour déterminer en un regard quelles contraintes sont satisfaites ou ne le sont pas

Utilisation du moteur d'étude commerciale de ModelCenter, pour déterminer les conceptions qui satisfont aux contraintes

Actualisation optionnelle du modèle des systèmes en phase avec ces nouvelles conceptions

ModelCenter MBSE est compatible avec MagicDraw/Cameo de No Magic, Windchill Modeler de PTC, Rational Rhapsody d'IBM, et GENESYS de Vitech.

« Nous sommes très heureux de poursuivre le renforcement de notre intégration avec les outils de modélisation SysML leaders du secteur », a déclaré Scott Ragon, directeur du développement commercial technique chez Phoenix Integration. « Chaque nouvelle version lancée confère à nos clients des capacités accrues, et leur permet de réduire encore davantage le coût et le risque se rattachant à la conception complexe de systèmes. »

Pour en savoir plus, cliquez ICI concernant ModelCenter MBSE 2.0 pour PTC Windchill Modeler, et cliquez ICI concernant ModelCenter MBSE 2.1 pour MagicDraw.

À propos de Phoenix Integration L'infrastructure ModelCenter® de

Phoenix Integration est un environnement dédié à l'ingénierie basée sur les modèles. ModelCenter est une infrastructure logicielle non rattachée à un prestataire, dédiée à la création et à l'automatisation des flux de travail multi-outils, qui optimise les conceptions de produits, et qui permet une ingénierie des systèmes basée sur les modèles (Model Based Systems Engineering, MBSE). Cette infrastructure est utilisée par des organisations leaders à travers le monde pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficience d'ingénierie, stimuler l'innovation, et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications à succès sont constatées dans des secteurs multiples, parmi lesquels l'aérospatial, l'automobile, la défense, les produits électroniques, l'énergie, l'industrie lourde, et la construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenix-int.com .

À propos de PTC

PTC est une société mondiale de logiciels, qui délivre une plateforme et des solutions technologiques qui permettent aux entreprises de concevoir, fabriquer, exploiter, et d'entretenir les objets, pour un monde intelligent et connecté.

À propos de No Magic

MagicDraw de No Magic est une marque reconnue par les sociétés de l'énergie, de l'automobile, de la finance, de la logistique et des communications figurant au classement Global 500, ainsi que par la NASA et par d'autres entités dont le développement de logiciels repose sur une solide offre No Magic.

