Phoenix Integration aumenta le capacità del ModelCenter MBSE

Presentazione di ModelCenter MBSE 2.0 per PTC Windchill Modeler e ModelCenter MBSE 2.1 per MagicDraw

BLACKSBURG, Virginia, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration ha il piacere di annunciare il prossimo rilascio di ModelCenter MBSE, il nostro strumento di integrazione Model Based Systems Engineering (Progettazione di sistemi basati su modelli) leader di settore.

ModelCenter MBSE offre agli ingegneri di sistema la capacità di connettere un qualsiasi strumento di analisi della progettazione o flusso di lavoro della progettazione al modello dei sistemi MBSE (modello SysML). In questo modo gli ingegneri di sistema di convalidare i requisiti dei sistemi per l'intero ciclo di vita dei prodotti e per ottimizzare la progettazione dei sistemi.

Connettere una qualsiasi applicazione software al modello SysML

Strumenti COTS come Excel, MATLAB, e Simulink



Strumenti CAE come HyperWorks, NASTRAN, ABAQUS, e ANSYS



Applicazioni legacy FORTRAN o C++



Python, Java, e script VB



Database e soluzioni PDM/PLM



Quasi ogni altra cosa



Flussi di lavoro per analisi complesse che uniscono e collegano gli elementi riportati sopra

Eseguire la simulazione connessa direttamente dallo strumento SysML

Convalidare i requisiti di sistema nelle fasi iniziali del ciclo di vita della progettazione

Usare la vista integrata "cruscotto" per avere una vista di insieme di quali requisiti sono soddisfatti e di quali non lo sono

Usare il motore per lo studio degli scambi di ModelCenter per trovare progetti che soddisfano i requisiti

Aggiornare in modo opzionale il modello dei sistemi con questi nuovi progetti

ModelCenter MBSE supporta MagicDraw/Cameo di No Magic, Windchill Modeler di PTC, Rational Rhapsody di IBM, e GENESYS di Vitech.

"Siamo molto lieti di rafforzare la nostra integrazione con gli strumenti di modellazione SysML leader di settore," ha dichiarato Scott Ragon, Direttore dello Sviluppo Aziendale Tecnico di Phoenix Integration. "Ogni nuovo rilascio mette a disposizione dei nostri clienti una capacità aggiuntiva, e gli consente di ridurre ulteriormente il costo e il rischio della progettazione di sistemi complessi."

Per maggiori informazioni, fare clic QUI per ModelCenter MBSE 2.0 per PTC Windchill Modeler e fare clic QUI per ModelCenter MBSE 2.1 per MagicDraw.

Informazioni su Phoenix Integration

ModelCenter® di Phoenix Integration® è l'ambiente per il Model Based Engineering (Progettazione basata su modelli). ModelCenter è un framework software non dipendente dal fornitore per creare ad automatizzare flussi di lavoro multi-strumento, ottimizzando la progettazione dei prodotti, e per consentire l'esecuzione di sistemi di Model Based Engineering (MBSE). È utilizzato da organizzazioni leader in tutto il mondo per ridurre i i costi di sviluppo, migliorare l'efficienza della progettazioni, e progettare prodotti più competitivi. Applicazioni di successo si trovano in diversi settori, tra cui quello aerospaziale, automobilistico, difesa, elettronico, energia, industria pesante, navale. Per maggiori informazioni, visitare www.phoenix-int.com.

Informazioni su PTC

PTC è una società globale di software che offre una piattaforma tecnologica e soluzioni destinate ad aiutare la progettazione, produzione, la gestione e la manutenzione di oggetti da parte di società per un mondo connesso e smart.

Informazioni su No Magic

MagicDraw di No Magic è un marchio che gode di fiducia tra le società Global 500 dei settori energetico, automobilistico, finanziario, logistico e delle telecomunicazioni, NASA, e altre istituzioni il cui sviluppo software si fonda sulla solida offerta di No Magic.

Contatto: Julie Cunningham

Phoenix Integration, Inc

Tel.: 586.484.8196

E-mail: jcunningham@phoenix-int.com

