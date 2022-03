Phoenix Tower International adquirirá mais de 3.200 torres da Cellnex Telecom na França

BOCA RATON, Flórida, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Phoenix Tower International ("PTI") anunciou hoje que firmou um acordo definitivo -- sujeito à aprovação da autoridade de concorrência francesa ("FCA") -- com a Cellnex Telecom para adquirir 1.226 sites de telecomunicações em áreas muito densas na França, adicionando a SFR como segundo maior cliente MNO (operadora de rede multinível) da PTI na França. Simultaneamente, com sua parceira de joint venture Bouygues Telecom, a PTI adquirirá dois mil sites em áreas muito densas. Ambas as transações estão relacionadas às medidas judiciais da autoridade de concorrência francesa que se seguiram à aquisição da Hivory pela Cellnex no ano passado.

Com essas últimas transações, juntamente com seu programa de construção anunciado anteriormente com a Bouygues Telecom, a PTI será proprietária e operará mais de cinco mil sites na França nos próximos anos, tornando-se um dos maiores provedores independentes de infraestrutura sem fio do país.

"Com essas transações e nosso recente fechamento de mais torres nas Antilhas Francesas, a PTI expande sua presença na França, um dos mercados de telecomunicações mais dinâmicos da Europa. O crescimento da PTI continuará viabilizando as implementações de cobertura para todas as operadoras sem fio francesas em todo o país. Temos o prazer de ter colaborado com os profissionais da Cellnex nessa transação", afirmou Dagan Kasavana, CEO da PTI.

"Essas várias transações continuam a fortalecer o compromisso da PTI com a França e o mercado europeu. Estamos entusiasmados em aprimorar nosso relacionamento com a Bouygues Telecom e expandir o modelo de torre independente na França, que será um catalisador para aprimorar a cobertura de todas as operadoras", disse Tim Culver, presidente executivo da PTI.

A Freshfields Bruckhaus Deringer e a Natixis atuaram como consultores da PTI. A Herbert Smith Freehills atuou como consultora da Cellnex.

Sobre a Phoenix Tower International

A PTI, por meio de suas subsidiárias, será proprietária e operará, pro forma para essas transações, mais de 18 mil torres de telecomunicações em toda a Europa, Estados Unidos, América Latina e Caribe. Na Europa, a PTI está presente em vários países, incluindo França, Itália, Irlanda, Malta e Chipre.

A PTI foi fundada em 2013 com a missão de ser o principal provedor de sites para operadoras sem fio em todo o mundo em mercados de alto crescimento. Entre os investidores da PTI estão fundos administrados pela Blackstone e vários membros da equipe de gestão. A empresa está sediada em Boca Raton, na Flórida. Para mais informações, acesse www.phoenixintnl.com

Sobre a Cellnex Telecom

A Cellnex gerencia um portfólio de mais de 130 mil sites —incluindo lançamentos previstos até 2030— na Espanha, Itália, Holanda, França, Suíça, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Áustria, Dinamarca, Suécia e Polônia. O negócio da Cellnex está estruturado em quatro áreas principais: serviços de infraestruturas de telecomunicações; redes de transmissão audiovisual; redes e soluções de segurança e serviços de emergência para infraestrutura urbana inteligente e gerenciamento de serviços. A empresa está listada no mercado contínuo da bolsa de valores da Espanha e faz parte dos seletos índices IBEX 35 e EuroStoxx 100. Para mais informações: www.cellnex.com

FONTE Phoenix Tower International

