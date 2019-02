Phoenix Tower International expande presença na América do Sul com aquisição de 600 instalações de torres de comunicações wireless da Trilogy na Bolívia

BOCA RATON, Flórida, 16 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Phoenix Tower International ("PTI") anuncia que fechou uma transação de venda e arrendamento de propriedade vendida (sale and leaseback) com a Trilogy International Partners Inc. ("Trilogy"), para adquirir os direitos de propriedade e administração de 600 instalações de torres de comunicações wireless, pertencentes à NuevaTel, subsidiária boliviana da Trilogy. Essa transação expande a presença da PTI para um novo mercado e reforça a posição da PTI como a principal empresa de torres na América do Sul. Os termos da transação permanecem confidenciais entre as partes.

Ao falar sobre a transação, o presidente-executivo da PTI, Dagan Kasavana, declarou: "Estamos muito satisfeitos por fazer essa transação como a Nuevatel, para comprar esses ativos e levar o modelo de torres independentes para a Bolívia. Acreditamos que nossa presença no mercado irá fornecer às operadoras uma forte solução de hospedeiro neutro (neutral host) para suas crescentes necessidades de infraestrutura. Além disso, a equipe de gerenciamento da Trilogy é composta por antigos veteranos na área de wireless, com os quais estamos satisfeitos por fazer essa parceria e lhes dar suporte nos próximos anos".

Sobre o contrato, o presidente e presidente-executivo da Trilogy, Brad Horwitz, disse: "Estamos muito satisfeitos com essa transação, que melhora nossa eficiência de capital e nos alinha com os fortes parceiros da PTI. Continuamos a buscar por alternativas estratégicas e operacionais na Bolívia e aproveitaremos oportunidades que possibilitem maximizar o valor para os acionistas".

A Choate Hall & Stewart LLP e a Harrison & Harrison atuaram como assessores jurídicos da PTI. A Nuevatel foi representada na transação pela Lape Mansfield Nakasian and Gibson, LLC.

Sobre a Phoenix Tower International

A Phoenix Tower International ("PTI") é proprietária e administradora de mais de 6.000 torres, 986 km de fibra e mais de 80.000 infraestruturas de rede wireless e instalações relacionadas, nos Estados Unidos, incluindo Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Colômbia, Peru, México, República Dominicana, Índias Ocidentais Francesas, Jamaica, Argentina, Equador e Argentina.

Com sede em Boca Raton, Flórida, a PTI foi fundada em 2013 com a missão de ser a principal fornecedora de instalações para operadoras de rede wireless nas Américas, em mercados de alto crescimento. Os investidores da PTI incluem fundos administrados pela Blackstone Tactical Opportunities e John Hancock, bem como vários membros da equipe de administração. Para obter mais informações, visite www.phoenixintnl.com.

Sobre a Trilogy International Partners Inc. ("TIP Inc.")

A Trilogy International Partners Inc. (TSX: TRL) é a empresa controladora da Trilogy International Partners LLC, operadora de telecomunicações de banda larga wireless e fixas, formada pelos veteranos do setor wireless John Stanton, Theresa Gillespie e Brad Horwitz. Os fundadores da Trilogy têm um histórico excepcional em compra, construção, lançamento e operação bem-sucedidos de negócios de comunicações em 15 mercados internacionais e nos Estados Unidos.

Atualmente, a Trilogy fornece serviços de comunicações de banda larga wireless e fixas através de suas subsidiárias operacionais na Nova Zelândia e na Bolívia. Sua sede é localizada no endereço 155 108th Avenue NE, Suite 400, Bellevue, Washington, 98004 EUA.

Para obter mais informações, visite www.trilogy-international.com.

