Phoenix Tower International и eir заключили соглашение о строительстве и управлении телекоммуникационными вышками на территории Ирландии

БОКА-РАТОН (BOCA RATON), Флорида, и ДУБЛИН (DUBLIN), 25 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Phoenix Tower International ("Phoenix") сегодня сообщила о подписании c eir соглашения на закупку свыше 650 вышек беспроводной связи и обустройство новых вышек в течение следующих 8 лет на территории Ирландии в рамках программы строительства под заказ. В результате этой сделки Phoenix получает статус крупнейшего провайдера башенной инфраструктуры в Ирландии, заметно расширяет свое присутствие в Европе и укрепляет лидерские позиции на европейском, американском, латиноамериканском рынках и в Карибском регионе. Сделка подлежит соблюдению стандартных условий закрытия. Соглашение между Phoenix и eir предполагает весьма длительное сотрудничество. По его условиям, eir будет эксплуатировать вышки на протяжении как минимум двадцати лет.

«Мы очень рады выйти на рынок ирландской инфраструктуры беспроводной связи в сотрудничестве с eir. Глобальная пандемия COVID-19 повлияла на все наши сообщества, проявив всю важность беспроводной телекоммуникационной инфраструктуры в аспекте поддержки мировой торговли, коммерции и социальных связей. И этот вопрос останется актуальным как в процессе восстановления экономики в ближайшие месяцы, так и на протяжении многих лет в будущем», - заявил главный исполнительный директор Phoenix Tower International Даган Касавана (Dagan Kasavana).

«Ирландия является важным экономическим центром Европы и мира, и мы гордимся возможностью оказать eir поддержку в реализацию текущих проектов нашего партнера по всей стране. Эта сделка позволяет PTI дополнительно расширить свое присутствие на мировом рынке, и мы рады стать долгосрочными партнерами eir», - прокомментировал исполнительный президент Phoenix Tower International Тим Кульвер (Tim Culver).

"В сотрудничестве с eir мы сможем повысить качество беспроводной связи для ирландских клиентов. Это соглашение наглядно иллюстрирует реализуемую компанией Phoenix стратегию освоения развивающихся рынков и партнерства с ведущими провайдерами беспроводных телекоммуникационных услуг, - добавил старший управляющий директор Blackstone Tactital Oppotrunities Ясвиндер Хайра (Jasvinder Khaira). - Phoenix стремится расширять свое присутствие в Европе, искать возможности для оказания значимой поддержки операторам и всячески содействовать технологической революции 5G».

О компании Phoenix Tower International

Компания Phoenix Tower International («Phoenix») владеет и управляет значительным количеством объектов телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам данной сделки в распоряжении предприятия окажется в общей сложности свыше 9 000 вышек, 986 км оптоволоконных магистралей и свыше 80 000 других элементов инфраструктуры беспроводной связи на территории США, Аргентины, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора, Эль-Сальвадора, Франции, Гватемалы, Ирландии, Ямайки, Мексики, Панамы и Перу.

Компания Phoenix была основана в 2013 году как первоклассный провайдер решений для операторов услуг беспроводной связи в Северной, Южной Америке и на других рынках с высоким потенциалом роста. Инвесторами Phoenix являются фонды под управлением Blackstone Tactical Opportunities и John Hancock, а также члены управленческой команды компании. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.phoenixintnl.com.

Юридическими консультантами PTI по вопросам данной транзакции выступили Freshfields Bruckhaus Deringer и Arthur Cox.

О компании eir

eir - крупнейший ирландский провайдер телекоммуникационных сервисов по фиксированным линиям связи, предоставляющий услуги широкополосного Интернет-доступа, голосовой телефонии, ТВ и передачи данных частным абонентам, малому бизнесу, предприятиям и государственному сектору.

Компания eir занимает третье место по объемам выручки и количеству абонентов среди всех мобильных операторов Ирландии. Компания управляет торговой маркой eir mobile и GoMo.

Подразделение оптовой продажи услуг open eir является крупнейшим оптовым телекоммуникационным провайдером Ирландии, предоставляющим продукты и сервисы как региональным, так и международным клиентам на различных регулируемых и нерегулируемых рынках.

По состоянию на конец года, завершившийся 30 июня 2019 года, совокупный доход группы составил 1,249 млрд евро, а скорректированный показатель EBITDA - 578 млн евро.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/285758/pti_logov_rgb_Logo.jpg

Related Links

http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International