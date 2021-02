Phoenix Tower International nowym członkiem EWIA

BRUKSELA, 11 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Europejskie Stowarzyszenie Infrastruktury Sieci Bezprzewodowych (ang. The European Wireless Infrastructure Association; EWIA) ma nowego członka – Phoenix Tower International, międzynarodową spółkę będącą właścicielem i operatorem masztów antenowych, która działa również na terenie UE: we Francji, Hiszpanii i Irlandii. Podmiot dołączył do stowarzyszenia branżowego po ostatnim Walnym Zgromadzeniu EWIA.

„Operatorzy infrastruktury sieci bezprzewodowych mają pozytywną rolę do odegrania w kontekście planu odbudowy UE pt. >>Next Generation EU<< oraz ważnych kwestii dotyczących 5G i agendy łączności w Europie, nad którymi aktualnie pochylają się Komisja i prawodawcy – powiedział Tobias Martinez Gimeno, prezes EWIA. - Cieszymy się zatem z dołączenia do naszych szeregów firmy Phoenix Tower International, dzięki której nasz głos w Brukseli wybrzmi jeszcze głośniej i będzie bardziej reprezentatywny".

„Jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni przyjęciem nas do EWIA. Cieszy nas perspektywa współpracy z wszystkimi członkami tego stowarzyszenia na rzecz zwiększania skali łączności i rozbudowy infrastruktury sieci bezprzewodowych na terenie całej Europy" – oświadczył Dagan Kasavana, dyrektor generalny Phoenix Tower International.

Grono członków EWIA w Europie cały czas rośnie. Zasięg zrzeszenia zwiększa się i obejmuje już 14 państw – Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Szwecji – na terenie których działa 10 firm członkowskich działających na rynku masztów antenowych.

EWIA

Europejskie Stowarzyszenie Infrastruktury Sieci Bezprzewodowych to europejski związek dostawców hurtowych infrastruktur sieci bezprzewodowych. Nasi członkowie to inwestorzy i operatorzy infrastruktury sieci bezprzewodowych o kluczowym znaczeniu dla sieci telefonii komórkowej, szerokopasmowego internetu i innych sieci bezprzewodowych.

Misją EWIA jest wspieranie działań sprzyjających inwestycjom w infrastrukturę sieciową i jej wdrażaniu, które są niezbędne do zapewnienia powszechnego dostępu do nowoczesnego bezprzewodowego internetu szerokopasmowego dla konsumentów, przedsiębiorstw, podmiotów opieki medycznej, organów bezpieczeństwa publicznego i całej rzeszy innych sektorów, których działalność bazuje na stałym dostępie do łączności bezprzewodowej.

Phoenix Tower International

Spółka Phoenix Tower International powstała w 2013 r. jako właściciel i operator wysokiej klasy obiektów infrastruktury sieci bezprzewodowych na stabilnych rynkach całego świata, na których odnotowuje się duży wzrost wykorzystania sieci bezprzewodowych. Aktualne działania PTI skupiają się na rozbudowie infrastruktury w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach oraz w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1436174/Phoenix_Tower_International_Logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International