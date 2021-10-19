Phoenix Tower International расширяет свое присутствие во Французской Вест-Индии

Phoenix Tower International подписывает эксклюзивное соглашение с Outremer Telecom о приобретении и эксплуатации вышек на всей территории Французской Вест-Индии

БОКА-РАТОН, шт. Флорида, 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компании Phoenix Tower International (далее — Phoenix) и Outremer Telecom объявили о подписании эксклюзивного соглашения, в рамках которого Phoenix становится владельцем 203 вышек беспроводной связи по всей Французской Вест-Индии, а также будущих объектов, возведенных под заказ в течение 10 лет. Сделка упрочит лидирующие позиции компании Phoenix на рынке в качестве крупнейшего поставщика башенной инфраструктуры — общее количество башен превышает 437 — и расширит ее географическое присутствие в Европе и странах Карибского бассейна. На сделку распространяются обычные условия для такого вида транзакций. Компании Phoenix и Outremer Telecom вступают в долгосрочное партнерство, при этом Outremer Telecom будет эксплуатировать башни на протяжении минимум двадцати лет.

«Благодаря этой сделке PTI расширяет свое присутствие в Европе и достигает очередной цели своей инвестиционной стратегии. С помощью новой сделки компания усиливает свои позиции в регионе в качестве независимого поставщика услуг башенной инфраструктуры, что позволит операторам беспроводной связи расширить зону покрытия и, в конечном итоге, создаст возможности подключения для населения Французской Вест-Индии. Компания PTI гордится сотрудничеством с операторами мобильной связи по всему миру. Мы рады, что в свое время начали переговоры по этой сделке с группой компаний Altice», — заявил CEO компании Phoenix Tower International Даган Касавана (Dagan Kasavana).

«Я очень рад возможности создать новое партнерство для развития башенной инфраструктуры во Французской Вест-Индии. Phoenix Tower International — это надежный партнер, который разделяет наши взгляды на инвестирование в инфраструктурные решения», — добавил глава компании Outremer Telecom Матье Кокк (Mathieu Cocq).

Информация о компании Phoenix Tower International

При участии своих дочерних предприятий компания Phoenix Tower International (далее — Phoenix) является владельцем и оператором более 14 тыс. вышек, 986 км оптоволокна и более 80 тыс. других видов инфраструктуры беспроводной связи, а также объектов сопутствующей инфраструктуры в Европе, США, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Компания Phoenix была основана в 2013 году с целью превратиться в ведущего поставщика оборудования для операторов беспроводной связи на быстрорастущих рынках в Северной и Южной Америке. Среди инвесторов компании — фонды, которыми управляют Blackstone Tactical Opportunities и Джон Хэнкок, а также различные члены команды менеджеров. Более подробная информация представлена на сайте компании www.phoenixintnl.com.

Юридическое сопровождение сделки PTI обеспечивала фирма Choate Hall & Stewart and Dentons.

Информация о компании Outremer Telecom

Компания Outremer Telecom предоставляет интегрированные услуги фиксированной и мобильной связи, а также доступа в Интернет для частных и корпоративных клиентов на Мартинике, в Гваделупе и Французской Гвиане.

Группа компания, созданная в 1986 году под названием Infotel, была переименована в 2000 году. В 2007 году Outremer Telecom зарегистрировалась на Парижской фондовой бирже. В 2013 году ее приобрела группа компаний Altice. Outremer Telecom работает под брендом SFR после его приобретения Altice.

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http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International