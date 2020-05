Phoenix Tower International, soutenue par Blackstone, signe un accord avec eir pour acquérir et exploiter des pylônes de télécommunication dans toute l'Irlande

BOCA RATON, Floride et DUBLIN, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« Phoenix ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec eir entérinant l'achat de plus de 650 pylônes sans fil ainsi que l'acquisition de nouveaux pylônes sans fil pendant 8 ans à travers l'Irlande dans le cadre d'un programme de constructions sur commande. Grâce à cette transaction, Phoenix devient le plus grand fournisseur d'infrastructures de pylône en Irlande, renforçant ainsi substantiellement son empreinte grandissante en Europe et consolidant sa position de chef de file en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. La clôture de l'accord est soumise aux conditions préalables habituelles liées à ce type de transaction. Phoenix et eir ont mis sur pied un partenariat à long terme stipulant que la société eir occupera les sites concernés pendant au moins vingt ans.

« Nous sommes ravis d'accéder au marché irlandais des infrastructures sans fil et de nous associer à eir pour une transaction de cette importance. La pandémie mondiale liée au COVID-19 a eu des répercussions sur l'ensemble des communautés, mettant par ailleurs en évidence l'importance des infrastructures sans fil dans le commerce mondial, les affaires et les connexions sociales – un état de fait qui ne changera pas quand les économies se redresseront dans les mois et les années à venir », a déclaré Dagan Kasavana, président-directeur général de Phoenix Tower International.

« L'Irlande représente un pôle économique important pour l'Europe et le monde, et nous sommes fiers d'apporter notre soutien à eir dans le cadre de ses projets de construction en cours dans le pays. Cette transaction permet à PTI de renforcer encore son empreinte dans le monde, et nous sommes très heureux d'être un partenaire à long terme d'eir », a précisé Tim Culver, président exécutif de Phoenix Tower International.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à eir pour fournir une connectivité sans fil améliorée à ses clients. Cette transaction illustre bien la stratégie adoptée par Phoenix, à savoir accéder à des marchés en expansion en tant que partenaire d'opérateurs mobiles de premier plan », a indiqué Jasvinder Khaira, l'un des directeurs principaux de Blackstone Tactical Opportunities. « Phoenix est résolue à assurer sa croissance en Europe ainsi qu'à trouver des occasions de soutenir les opérateurs et d'accompagner la révolution de la technologie 5G. »

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (« Phoenix ») détient, exploite et possèdera, selon les documents pro forma de cette transaction, plus de 9000 pylônes, 986 km de fibres et plus de 80 000 autres infrastructures sans fil et sites connexes aux États-Unis, en Argentine, en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Salvador, en France, au Guatemala, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Panama et au Pérou.

Phoenix a été fondée en 2013 avec comme objectif d'être le premier fournisseur de sites aux opérateurs sans fil du continent américain sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de Phoenix comptent notamment des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que divers membres de l'équipe de direction. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenixintnl.com.

PTI a été conseillée sur le plan juridique par Freshfields Bruckhaus Deringer et Arthur Cox.

À propos d'eir

eir est le plus grand fournisseur de services de télécommunications fixes en Irlande, proposant des services haut débit, vocaux, télévisuels et de données aux secteurs résidentiels, des petites entreprises, des sociétés et des gouvernements.

eir est le troisième plus grand opérateur mobile d'Irlande en termes de revenus et de clients. La société gère les services eir mobile et GoMo.

La division de vente en gros d'eir, open eir, représente le plus grand opérateur de télécommunications en gros d'Irlande et fournit des produits et services à des clients grossistes nationaux et internationaux dans toute une série de marchés réglementés et non réglementés.

Le groupe a généré un revenu total de 1,249 milliard d'euros et un BAIIA ajusté de 578 millions d'euros pour l'exercice terminé au 30 juin 2019.

