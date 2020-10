Phosplatin Therapeutics annonce la présentation de la recherche sur le mécanisme d'action de la PT-112 lors du 32e symposium virtuel EORTC-NCI-AACR

NEW YORK, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Phosplatin Therapeutics LLC, une société pharmaceutique spécialisée dans les traitements oncologiques, a annoncé aujourd'hui que des données révélant de nouveaux attributs mécanistiques de son principal candidat PT-112, un inducteur de mort cellulaire immunogène (ICD) en phase 2 de développement, seront présentées lors du 32e symposium de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC), du National Cancer Institute (NCI) et de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tiendra pratiquement les 24 et 25 octobre.

Titre : Le PT-112, premier conjugué pyrophosphate-platine de sa catégorie, cible sélectivement les cellules tumorales hautement glycolytiques (numéro de catalogue 188)



Disponibilité des résumés : Samedi 24 octobre 2020 sur le site du symposium EORTC-NCI-AACR et sur le site de Phosplatin Therapeutics



Session : Session d'affichage sur les nouveaux médicaments (code 380)



Auteur principal : A. Anel, Université de Saragosse /Institut de recherche en santé d'Aragon, Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Saragosse, Espagne

S'appuyant sur la publication antérieure des effets de la PT-112 sur la MCI, l'ensemble des travaux qui seront présentés s'inscrit dans un effort pour comprendre les voies métaboliques et les cibles cellulaires affectées par la PT-112 en amont de l'initiation de la CIM. « Les données qui seront présentées lors du 32e symposium virtuel EORTC-NCI-AACR font progresser l'ensemble des connaissances sur le mécanisme d'action pléiotropique de la PT-112 et fournissent des informations précieuses sur d'autres applications cliniques potentielles de la PT-112. Alors que nous poursuivons notre étude clinique de ce composé unique chez des patients atteints de cancers difficiles, de telles connaissances sont importantes », a déclaré Robert Fallon, co-fondateur et directeur général de Phosplatin Therapeutics. « Nous sommes heureux de présenter cet ensemble de travaux dans le cadre de notre collaboration fructueuse avec le laboratoire Anel de l'université de Saragosse, en Espagne. »

À propos du PT-112

La PT-112 est une nouvelle petite molécule conjuguée de pyrophosphate qui possède un mécanisme d'action pléiotropique unique qui favorise la mort cellulaire immunogène (MCI), par la libération de motifs moléculaires associés aux dommages (DAMPs) qui se lient aux cellules dendritiques et conduisent au recrutement de cellules effectrices immunitaires en aval dans le microenvironnement de la tumeur. La PT-112 représente la meilleure petite molécule inductrice de cette forme immunologique de mort des cellules cancéreuses et est actuellement en phase II de développement. La première étude sur la PT-112 chez l'homme a démontré un profil de sécurité intéressant et des preuves de réponses durables chez les patients ayant subi un prétraitement intensif, et elle a remporté le prix du « Meilleur affichage » dans la catégorie « Thérapies de développement » lors du congrès annuel de l'ESMO 2018. La nouveauté de la fraction pyrophosphate de la PT-112 entraîne également l'ostéotropisme, c'est-à-dire la propension du médicament à atteindre l'os minéralisé. Cette propriété est intéressante pour les types de cancer qui ont leur origine dans les os ou qui s'y métastasent. L'étude de phase Ib combinant la PT-112 et l'avelumab, un inhibiteur de point de contrôle de la PD-L1, dans des tumeurs solides a été présentée oralement lors du congrès virtuel ESMO 2020.

À propos de Phosplatin Therapeutics

Phosplatin Therapeutics est une société pharmaceutique privée, spécialisée dans le stade clinique, qui détient une licence mondiale exclusive pour les phosphaplatines, une famille de petites molécules conçues rationnellement pour contourner les mécanismes de résistance aux médicaments et de toxicité communément associés aux régimes chimiothérapeutiques. Le principal candidat de la société, PT-112, est une nouvelle entité chimique en cours de développement clinique qui présente une combinaison unique de propriétés, notamment la mort cellulaire immunogène et l'ostéotropisme. Les données cliniques générées à ce jour dans le cadre de trois études de phase I ont démontré une activité anticancéreuse en monothérapie et un profil de tolérance intéressant, et deux études de phase II sur la PT-112 sont en cours. Les travaux de recherche et de développement de la société ont jusqu'à présent porté sur quinze pays et ont été financés par des investisseurs privés et des bureaux d'investissements familiaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que par un accord de sous-licence pour le développement, la commercialisation et l'utilisation du PT-112 en Grande Chine. La société parraine l'étude clinique en cours sur la PT-112 en association avec l'avelumab, un inhibiteur de la PD-L1, dans le cadre d'un accord de collaboration avec Pfizer et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne (opérant sous le nom d'EMD Serono aux États-Unis et au Canada).

CONTACTS :

Phosplatin Therapeutics

Taylor Young

Directeur principal du développement stratégique

Tél. : +1 713 752 2441

E-mail : [email protected]

Westwicke, une entreprise ICR

Investisseurs :

Stephanie Carrington

Tél. : +1 713 752 1282

E-mail : [email protected]

Médias :

Mark Corbae

Tél. : +1 11 829 8288

E-mail : [email protected]

