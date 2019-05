PHS Health Solutions dévoile un changement de nom de marque pour la société, qui devient Amplity Health

Une nouvelle identité de marque établit les fondations d'un nouveau partenaire exclusivement axé sur la commercialisation dans le secteur pharmaceutique

YARDLEY, Pennsylvanie, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- PHS Health Solutions (PHS), organisation commerciale de premier plan, sous contrat pharmaceutique, qui possède une expérience exemplaire de 35 ans en tant que partenaire de confiance auprès de ses clients, annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la société exercera ses activités sous la nouvelle identité d'Amplity Health. La nouvelle marque commerciale représente une entreprise exclusivement axée sur la commercialisation pharmaceutique qui intègre une gamme de marques parmi lesquelles Touchpoint, PDI et Tardis Medical, et qui offre des solutions personnalisées et multicanales dans le domaine médical, de l'engagement à distance et des ventes, ainsi que des services de développement stratégique des capacités de conseil et organisationnels pour les solutions pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic. Ce changement d'image fait suite à l'acquisition de PHS par Altamont Capital Partners (Altamont), cabinet de capital-investissement bien établi qui jouit d'une réputation méritée dans la création et le développement de sociétés durables et compétitives.

Le nouveau nom de marque illustre les résultats accrus que la société génère quotidiennement pour ses clients pharmaceutiques. « Notre vision est unique, et nous voulions que notre nouvelle identité d'entreprise lui corresponde », a déclaré Michael A. Griffith, président-directeur général d'Amplity Health. « En tant que spécialistes de la commercialisation, nous sommes conscients de l'importance de la création d'une marque qui incarne nos valeurs et qui illustre nos forces. Pour nous, cela signifie accélérer, élever et amplifier les capacités de notre organisation, en instillant une nouvelle énergie aux partenariats avec nos clients afin de libérer leur potentiel. »

Opérant désormais en tant qu'organisation unifiée avec des sites basés à New York dans l'État de New York, à Yardley en Pennsylvanie, et à Londres au Royaume-Uni, Amplity exploitera ses ressources collectives et son expertise étendue afin de répondre à un large éventail de défis pour ses clients. La société renforcera ses compétences clés en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion des équipes chargées des ventes, des services et du domaine clinique, face aux clients comme en interne, tout en délivrant des services complémentaires en conseil stratégique et développement organisationnel. Avec le soutien d'Altamont, Amplity sera en mesure de réaliser des investissements substantiels visant à améliorer et étendre ses capacités dans la création de meilleures carrières pour ses collaborateurs, et d'une meilleure expérience pour ses clients.

« Aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques et autres entreprises de soins de santé sont confrontées à des demandes de plus en plus complexes dans la commercialisation des produits. Plutôt que d'adopter une approche à taille unique, nous travaillons avec nos clients pour créer conjointement des stratégies et solutions dynamiques façonnées de manière adaptée à leurs besoins uniques », a ajouté Griffith. « En intégrant nos services et capacités autour d'une vision commune visant à amplifier nos relations avec nos partenaires, nous pouvons atteindre notre objectif final consistant à améliorer l'expérience des médecins et la vie des patients. »

À propos d'Amplity Health

Véritable partenaire des sociétés mondiales de soins de santé, Amplity Health bâtit des solutions transformationnelles, en repoussant les frontières et en bouleversant le statu quo. Amplity Health jouit de l'expertise, des infrastructures et des connaissances lui permettant d'aider ses clients à surmonter n'importe quel obstacle de commercialisation en matière de soins de santé. Forte de capacités étendues telles que les solutions d'identification des patients, la messagerie multicanale, les ressources de ventes et de services en interne, les ventes sur le terrain, la planification et l'exécution de campagnes, et bien d'autres capacités, Amplity Health possède tous les atouts nécessaires pour maximiser les efforts de marketing et établir des stratégies visant la réussite.

À propos d'Altamont Capital Partners

Altamont Capital Partners est un cabinet de placement privé basé dans la baie de San Francisco, qui revendique plus de 2,5 milliards USD d'actifs sous gestion. Altamont se concentre sur les investissements dans les entreprises du marché intermédiaire, où le cabinet peut nouer des partenariats avec des équipes leaders en gestion, afin d'aider ses sociétés de portefeuille à atteindre leur plein potentiel. Les dirigeants du cabinet jouissent d'une riche expérience dans la construction de réussites parmi une variété de secteurs incluant les soins de santé, les biens de consommation/la vente au détail, ainsi que les services financiers.

