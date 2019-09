PhysIOL® lanceert FineVision Triumf® -de eerste en enige trifocale EDOF IOL- en legt de lat hoger voor de correctie van presbyopie

- De volgende generatie FineVision Triumf-intraoculaire lens (IOL) breidt de marktleidende FineVision® Trifocal-familie uit en bouwt voort op 9 jaar klinische ervaring sinds PhysIOL de eerste trifocale IOL in de wereld lanceerde

- De FineVision Triumf IOL, die momenteel voor gebruik in Europa beschikbaar is, herstelt de visuele functie effectief voor zowel dicht als ver zien. Vooral de gezichtsscherpte voor de tussenafstand is hoog en vertoont een uitstekende spektakelonafhankelijkheid(1)

- FineVision Triumf werkt aan de bevordering van de trifocale technologie en combineert deze op unieke wijze met Elongated Depth of Focus (EDOF)-optiek die presbyopie corrigeert om chromatische aberraties, glares (lichtverstrooiing) en halo's (lichtkringen) te verminderen(2)

WALTHAM, Massachusetts, 12 september 2019 /PRNewswire/ -- BVI® heeft via zijn dochteronderneming PhysIOL, de pionier op het gebied van trifocale technologie, vandaag de Europese lancering aangekondigd van de FineVision Triumf EDOF-trifocale intraoculaire lens voor het corrigeren van presbyopie bij patiënten die een cataractoperatie ondergaan. De resultaten van klinische studies gedurende één jaar zullen worden gepresenteerd tijdens de vergadering van de European Society for Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) van 14 tot en met 17 september 2019 in Parijs, Frankrijk.

De FineVision was de eerste trifocale lens in de wereld die negen jaar geleden op de markt is gebracht. Met de lancering van de FineVision Triumf blijft PhysIOL de markt leiden met IOL-innovatie. De lens is ontworpen met als doel het intermediair zicht te verbeteren, wat vooral belangrijk is voor de veranderende levensstijl van de patiënten.

Daarnaast is de FineVision Triumf een unieke combinatie van trifocale technologie en EDOF-optiek met als doel de bijwerkingen bij weinig licht te verminderen die bij sommige patiënten zorgen voor lichtverstrooiing en lichtkringen na de implantatie van trifocale IOL's. Deze ongewenste effecten zijn het resultaat van longitudinale chromatische aberratie (LCA) – verschillende kleuren buigen in licht verschillende graden bij het door de lens gaan. De FineVision Triumf is vrij van LCA op verafgelegen en tussenliggende focuspunten – waar lichtverstrooiing en lichtkringen voorkomen. Dit leidt tot een hogere contrastgevoeligheid, minder risico op fotische fenomenen en een betere zichtkwaliteit wanneer er weinig licht is.

"De unieke FineVision Triumf biedt aan mijn patiënten een naadloos en continu zicht zowel dichtbij als op tussenliggende en verre afstand, zoals blijkt uit de innovatieve monotone defocuscurve, terwijl de correctie van chromatische aberratie zich vertaalt in een superieure optische zichtkwaliteit," aldus Dr. Erik Mertens, België.

De FineVision Triumf-lens is verkrijgbaar in Europa en een aantal internationale markten. Er wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van de technologie in de VS, China en andere markten buiten Europa.

Over Presbyopie

Naar schatting lijden in de hele wereld 1,8 miljard mensen aan presbyopie(3), wat gevolgen heeft voor het zien van dichtbij en op tussenliggende afstand, meestal vanaf de leeftijd van 40 jaar. Standaard monofocale IOL's die bij de meeste cataractoperaties worden gebruikt, doen niets aan presbyopie en maken de patiënten afhankelijk van een bril na de operatie. Sinds PhysIOL de eerste FineVision IOL op de markt bracht in 2010, hebben patiënten toegang gehad tot een trifocale oplossing voor de correctie van het zicht dichtbij, op tussenafstand en ver, die tevens spektakelonafhankelijkheid biedt. Naarmate het bewustzijn van patiënten wereldwijd toeneemt, zal het trifocale segment naar verwachting met 18% CAGR(4) toenemen, één van de snelst groeiende IOL-technologieën. De FineVision Triumf is de nieuwste technologie waarmee PhysIOL meer kansen biedt aan patiënten.

Over BVI

Al 90 jaar lang biedt BVI hoogwaardige oplossingen en innovatie voor een betere oogchirurgie, in partnerschap met oogchirurgen om het zicht te verbeteren van miljoenen patiënten over de hele wereld. Ons bedrijf streeft ernaar de meest vertrouwde en gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten in de hele wereld. Onze vertrouwde merken zijn: Beaver® (messen en mesbladen), Visitec® (canules), Malosa® (instrumenten voor eenmalig gebruik), Vitreq® (vitreoretinale chirurgische producten) en PhysIOL (premium intraoculaire lenzen). Meer informatie kunt u vinden op www.bvimedical.com en www.physiol.eu.

Mediacontacten

Warwick Strand, Global Marketing Director, wstrand@bvimedical.com

Referenties

1. Beschikbare gegevens, PhysIOL, studie op meerdere locaties

2. Beschikbare gegevens, PhysIOL, optische benchtopanalyse

3. Fricke TR, et al. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Meta-analysis, and Modelling. Journal Ophthalmology, (2018)125(10):1492-1499.

4. Marktbereik, IOL-rapport 2019

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/974853/bvi_Logo.jpg

Related Links

http://www.bvimedical.com



SOURCE BVI