PhysIOL® s'apprête à lancer FineVision Triumf®- première et unique LIO EDOF trifocale - élevant la barre en matière de correction de la presbytie

- La nouvelle génération de lentilles intraoculaires (LIO) FineVision Triumf vient étendre la gamme trifocale FineVision® leader du marché, et s'appuie sur 9 années d'expérience clinique depuis le lancement par PhysIOL des premières LIO trifocales au monde

- Les LIO FineVision Triumf, actuellement autorisées à l'utilisation en Europe, restaurent efficacement la fonction visuelle à des distances de loin et de près. L'acuité visuelle à distance intermédiaire est particulièrement élevée, et offre une excellente indépendance vis-à-vis des lunettes(1)

- Les lentilles FineVision Triumf font progresser la technologie trifocale et se combinent de manière unique avec l'optique corrigeant la presbytie à profondeur de champ allongée (EDOF) pour réduire les aberrations chromatiques ainsi que les éblouissements et les halos(2)

WALTHAM, Massachusetts, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- BVI®, via sa filiale PhysIOL, société pionnière dans le domaine de la technologie trifocale, annonce aujourd'hui le lancement européen des lentilles intraoculaires trifocales corrigeant le presbytie FineVision Triumf EDOF pour les patients subissant une chirurgie de la cataracte. Les résultats d'une année d'études cliniques seront présentés à l'occasion du congrès de la Société européenne de chirurgie de la cataracte et réfractive (ESCRS), qui aura lieu du 14 au 17 septembre 2019 à Paris, en France.

Les lentilles FineVision furent les premières lentilles trifocales au monde lancées il y a neuf ans. PhysIOL continue de s'inscrire à la tête du marché grâce à son innovation en matière de LIO, avec le lancement de FineVision Triumf. Elles sont conçues pour améliorer la vision intermédiaire, ce qui est particulièrement important dans le cadre du style de vie changeant des patients.

En outre, FineVision Triumf combine de manière unique la technologie trifocale et l'optique à profondeur de champ allongée (EDOF), avec pour objectif de réduire les effets secondaires des conditions de faible luminosité qui engendrent un éblouissement et des halos chez certains patients après l'implantation de LIO trifocales. Ces effets indésirables sont la conséquence d'une aberration chromatique longitudinale (ACL) – déformation des couleurs à des degrés légèrement différents en passant au travers de la lentille. Les FineVision Triumf ne présentent aucune ACL de loin ni aucun point de focalisation intermédiaire – dans le cadre desquels apparaissent éblouissements et halos. Ceci engendre une sensibilité supérieure aux contrastes, un risque inférieur de phénomène photique, ainsi qu'une qualité améliorée de vision dans des conditions de faible luminosité.

« Les lentilles FineVision Triumf uniques confèrent à mes patients une vision homogène et continue à une distance proche et intermédiaire comme le prouve la courbe de défocalisation monotonique innovante, tandis que la correction de l'aberration chromatique offre une qualité optique de vision supérieure », a déclaré le Dr Erik Mertens, en Belgique.

Les lentilles FineVision Triumf sont disponibles en Europe ainsi que sur certains marchés internationaux. Plusieurs opérations sont en cours pour rendre disponible dès que possible la technologie aux États-Unis, en Chine et sur d'autres marchés en dehors de l'Europe.

À propos de la presbytie

D'après les estimations, 1,8 milliard de personnes à travers le monde souffrent de presbytie(3), trouble qui impacte la vision proche et intermédiaire généralement dès l'âge de 40 ans. Les LIO monofocales standard utilisées dans la plupart des chirurgies de la cataracte ne résolvent pas la presbytie, et rendent les patients dépendants de lunettes à l'issue de la chirurgie. Depuis le lancement des premières LIO FineVision par PhysIOL en 2010, les patients bénéficient d'une solution focale trifocale qui fournit une correction de la vision à distance proche et intermédiaire, et qui libère des lunettes. À l'heure où les patients sont de plus en plus sensibilisés à l'échelle mondiale, le segment trifocal devrait croître de 18 % en TCAC(4) - soit l'une des technologies de LIO enregistrant la croissance la plus rapide. Les lentilles FineVision Triumf constituent la toute dernière technologie permettant à PhysIOL de développer les opportunités des patients.

À propos de BVI

Délivrant une innovation et des solutions de haute qualité pour faire progresser la chirurgie oculaire depuis quatre-vingt-dix ans, BVI s'associe avec des chirurgiens ophtalmologues pour améliorer la vision de plusieurs millions de patients à travers le monde. Notre société aspire à devenir le partenaire le plus fiable et le plus précieux de ses clients à travers le monde. Ses marques réputées incluent : Beaver® (couteaux et lames), Visitec® (canules), Malosa® (instruments à usage unique), Vitreq® (produits de chirurgie vitro-rétinienne) et PhysIOL (lentilles intraoculaires haut de gamme). En savoir plus sur www.bvimedical.com et sur www.physiol.eu .

