P.I. Works et Ooredoo Algérie remportent le prix « Managed Services Innovation of the Year » aux Glotel Awards

LONDRES, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- P.I. Works a annoncé que son partenariat avec Ooredoo Algérie concernant les services gérés de nouvelle génération a remporté le prix de « l'Innovation des Services Gérés de l'Année (Managed Services Innovation of the Year) » aux Glotel Awards 2022. Les Glotel Awards de Telecoms.com, qui se sont tenus à Londres cette année, reconnaissent l'innovation et l'excellence dans le secteur des télécommunications et récompensent les acteurs clés qui façonnent l'avenir de l'industrie.

Timos Tsokanis, directeur de la technologie chez Ooredoo Algérie, a déclaré : « Ce partenariat nous a non seulement donné les moyens de mieux servir nos abonnés, mais a également inspiré l'ensemble du secteur avec son approche innovante et ascendante de la gestion de la performance des réseaux. La solution de services gérés de nouvelle génération de P.I. Works a grandement accéléré le parcours de transformation de notre réseau. »

Nacereddine Mayout, directeur des opérations chez Ooredoo Algérie, a ajouté, « P.I. Works est un allié de confiance du groupe Ooredoo depuis 2018. Ces synergies de longue date sont au cœur de notre nouveau partenariat de services gérés, qui a débuté en avril 2022 entre P.I. Works et Ooredoo Algérie. Depuis le début, les deux projets ont rencontré un immense succès en améliorant la qualité du réseau régional et national ainsi que l'expérience des abonnés. »

Başar Akpınar, PDG et cofondateur de P.I. Works, a déclaré : « Encore une fois, nous tenons à remercier notre partenaire de longue date, le groupe Ooredoo, pour son soutien indéfectible et sa confiance en nous. Ce fut un honneur de contribuer et d'être un véritable catalyseur de leur parcours d'automatisation du réseau, à la fois au niveau régional et national. Nous sommes ravis que notre succès collaboratif ait été reconnu sur la scène mondiale aux Glotel Awards. »

Eren Kahraman, chargé de clientèle pour Ooredoo chez P.I. Works, a ajouté : « Les services gérés de nouvelle génération de P.I. Works, en tirant parti de notre portefeuille d'automatisation alimenté par l'IA, visent à révolutionner le système de gestion de réseau existant, en passant d'une approche traditionnelle basée sur les Indicateurs Clé de Performance (KPI) à une approche ancrée dans l'expérience abonné et les performances centrées sur le client. Encore une fois, nous remercions Ooredoo Algérie de nous avoir donné l'occasion de démontrer notre expertise de calibre international en matière de gestion et d'assurance des réseaux, et sommes convaincus que notre partenariat continuera d'ouvrir la voie à la transformation future des réseaux. »

Démontrant de grandes améliorations des indicateurs de performance , le projet a généré une augmentation de 16 % de l'indicateur global CSAT (NPS mondial) d'Ooredoo en 3 mois. La qualité constante de base et la qualité constante excellente sont deux indicateurs collaboratifs qui ont enregistré une amélioration de 9 % et 15 % respectivement. Une amélioration de 15% des indicateurs clé de performance OSS pour la capitale Alger a également été enregistrée.

