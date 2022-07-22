Пятая CIIE: высокая оценка со стороны деловой элиты, поддержка зарубежных компаний

С момента своего открытия в 2018 году CIIE демонстрирует рост масштабов и влияния. Ее выставочные площади увеличилась с 270 000 квадратных метров в 2018 году до 366 000 квадратных метров в 2021 году. Экспоненты на прошедших четырех выставках CIIE представили более 1500 новых продуктов, технологий и услуг и заключили предварительные сделки на сумму свыше 270 млрд долларов США.

По мере того как CIIE вступает в пятый год своей деятельности, международные экспоненты продолжают выражать надежду на участие в пятой торговой выставке в ноябре этого года.

На недавно состоявшейся онлайн-церемонии более 30 крупных компаний и учреждений подписали соглашения о посещении пятой выставки CIIE, продемонстрировав свой оптимизм относительно китайского рынка.

Генеральный секретарь LVMH Марк-Антуан Жаме (Marc-Antoine Jamet), присутствовавший на церемонии, охарактеризовал Китай как динамичный, огромный и растущий рынок и основной источник вдохновения для группы. Он добавил, что проведение CIIE запланировано на фоне пандемии COVID-19, что демонстрирует уверенность Китая и его блестящие экономические перспективы.

Среди подписавших соглашения предприятий были не только компании с давними связями с Китаем и CIIE, такие как LVMH, Bristol-Myers Squibb и Marubeni, но и новые компании, такие как Gilead Science, Rio Tinto и BHP Billiton.

На данный момент было зарезервировано более 80% запланированных выставочных площадей, и в выставке примут участие более 260 компаний и лидеров отрасли из списка Fortune Global 500.

Многие страны подтвердили, что на выставке будут их стенды, а на международном экономическом форуме Hongqiao, являющемся важной частью выставки, будут опубликованы новый доклад о мировой открытости и индекс мировой открытости.

При таком массовом проявлении интереса скоро все места будут зарезервированы. Не забудьте зарегистрироваться на участие в пятой выставке, пока не поздно! Для регистрации перейдите по ссылке: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1864544/5th_CIIE.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

Контактная информация:

Ни Цинсинь (Nie Qingxin)

тел.: 0086-21-67008870/67008988

SOURCE CIIE