Pickup od spoločnosti GWM bol odhalený na výstave Auto Shanghai 2021 a je považovaný za špičkové luxusné terénne vozidlo

Pickup GWM sa umiestnil na prvom mieste v domácom a vývoznom predaji už 23 po sebe nasledujúcich rokov a jeho počet používateľov na celom svete presiahol 1,9 milióna, čím sa umiestnil na prvom mieste v Číne a v rebríčku top 5 na svete. V decembri minulého roku bol GWM POER oficiálne uvedený do zahraničia. Vďaka vynikajúcemu výkonu a vlastnostiam vyhovujúcim požiadavkám trhu získal do troch mesiacov od uvedenia na trh množstvo autoritatívnych mediálnych ocenení v zahraničí. Pomôže to pickupu GWM dosiahnuť cieľ zaradiť sa na 1. miesto v globálnom predaji do roku 2025.

Preto, s cieľom urýchliť tempo globalizácie, spoločnosť GWM zaviedla globálny výrobný systém „12 + 5" pozostávajúci z 12 hlavných výrobných základní vozidiel so všetkými potrebnými technikami a z 5 tovární KD. Jej globálny systém výskumu a vývoja sa rozšíril po Európe, Severnej Amerike a Ázii a vytvoril štruktúru výskumu a vývoja typu „10 miest v 7 krajinách" s centrami výskumu a vývoja v Japonsku, USA, Nemecku, Indii, Rakúsku a Južnej Kórei. Pokiaľ ide o predajnú sieť, vo viac ako 60 krajinách sveta bola založená sieť viac ako 500 obchodných zastúpení.

Andrew, riaditeľ dizajnu pre pickup GWM, uviedol: „S rozvojom technológií, trhovými zmenami a čoraz väčším počtom používateľov, ktorí začínajú túto sériu akceptovať, predstaví GWM pickup obohatenejší dizajnový jazyk". V procese globalizácie bude GWM brať do úvahy charakteristiky rôznych trhov, prideľovať profesionálne výskumné a vývojové tímy z rôznych prostredí, vopred vykonávať hĺbkový prieskum a analýzy trhu, neustále inovovať produkty podľa potrieb a očakávaní na každom trhu a vytvárať modely, ktoré vyhovujú rôznorodým potrebám globálnych používateľov.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1495915/GWM_POER_at_Auto_Shanghai_2021.jpg

SOURCE GWM