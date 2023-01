Pie Medical Imaging annonce la sortie mondiale de sa dernière technologie logicielle d'échocardiographie, CAAS Qardia 2.0

MAASTRICHT, Pays-Bas, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ — Pie Medical Imaging (« PMI »), leader mondial de l'imagerie cardiaque, a lancé aujourd'hui CAAS Qardia 2.0, une nouvelle version de sa plateforme logicielle d'échocardiographie innovante. CAAS Qardia utilise des flux de travail basés sur l'intelligence artificielle pour réaliser des mesures cliniques clés et faciliter l'accès.

La plateforme CAAS Qardia offre le déploiement en milieu hospitalier comme solution dite sans empreinte, ce qui signifie l'accès à partir de n'importe quel PC dans le réseau de l'hôpital via le navigateur Web.



Une analyse échocardiographique complète et flexible est à portée de main avec la nouvelle version. CAAS Qardia excelle dans la visualisation et l'analyse, entre autres, de l'analyse de déformation myocardique des ventricules gauche et droit, de l'écho de stress, de la diastologie et de l'analyse des valvules (PISA).

Un rapport contenant tous les paramètres pertinents sur le plan clinique est automatiquement créé pour être partagé avec des collègues.

Le raccourcissement des vues du cœur affecte négativement les mesures fonctionnelles, y compris la tension myocardique. CAAS Qardia vise à contrer ce phénomène souvent inaperçu en fournissant aux utilisateurs des indices de contrôle qualité. Cette fonctionnalité peut donner à l'utilisateur une rétroaction sur la pertinence des données.

Grâce à la neutralité des fournisseurs de la plateforme, les établissements de santé peuvent utiliser CAAS Qardia pour tous leurs ensembles d'images échocardiographiques multi-fournisseurs.

« Avec CAAS Qardia 2.0, Pie Medical Imaging souligne son engagement à simplifier la pratique quotidienne du cardiologue avec des outils d'analyse précis et faciles à utiliser » a déclaré Rene Guillaume, directeur général.

CAAS Qardia est disponible en configuration serveur ou autonome classique. CAAS Qardia est approuvé par la FDA et marqué CE.

À propos de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV est un leader mondial de l'analyse et de la visualisation d'images cardiovasculaires basé à Maastricht (Pays-Bas), organisant les ventes mondiales des gammes de produits CAAS et 3mensio. PMI et 3mensio Medical Imaging font partie du Groupe Esaote, leader dans le secteur des équipements biomédicaux, notamment dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et de l'informatique médicale. De plus amples informations sur PMI sont disponibles sur le site www.piemedicalimaging.com

