Pierre Fabre et Lonza concluent un accord de fabrication pour l'anticorps W0180 produit fini

Lonza assurera la fabrication du produit fini W0180, un candidat-médicament en oncologie découvert par Pierre Fabre qui cible les tumeurs solides, sur son site de remplissage et de conditionnement situé à Stein, en Suisse

qui cible les tumeurs solides, sur son site de remplissage et de conditionnement situé à Stein, en Suisse Pierre Fabre bénéficiera de l'expertise de Lonza dans le domaine des produits pharmaceutiques et de ses capacités de fabrication

TOULOUSE, France, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Lonza, partenaire mondial de développement et de fabrication des industries pharmaceutique, biotechnologique et nutritionnelle, et le groupe pharmaceutique français Pierre Fabre ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fabrication.

Cette collaboration vise à fabriquer le W0180, un nouvel anticorps monoclonal innovant découvert par Pierre Fabre ciblant le point de contrôle immunitaire VISTA, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I (NCT04564417) en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans différentes tumeurs solides.

Lonza assurera des services de fabrication du produit pharmaceutique en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour l'approvisionnement clinique sur son site de fabrication situé à Stein, en Suisse. La capacité de Lonza à fournir des services de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques exemplaires offre aux clients des solutions innovantes et la possibilité de fournir des produits à usage clinique de qualité supérieure.

À propos de W0180

W0180 est premier anticorps qui cible VISTA (V-domain Ig suppressor of T cell Activation). VISTA est un point de contrôle immunitaire, régulateur négatif de la réponse cellulaire T. VISTA est exprimé dans le microenvironnement tumoral, où son inhibition peut augmenter la réponse immunitaire antitumorale. De plus, une augmentation de l'expression de VISTA a été rapportée chez les patients à la suite d'un traitement anti-PD1/L1 ou anti-CTLA4. Cela confirme que VISTA pourrait jouer un rôle clé comme mécanisme de résistance aux immunothérapies actuelles. W0180, administré aux patients en monothérapie ou en association avec un traitement anti-PD1/L1, a un potentiel thérapeutique dans de multiples indications de cancers incluant les tumeurs avec infiltrats myéloïdes immunosuppressifs où la biologie de VISTA est exprimée.

À propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le deuxième groupe privé français dans les produits de santé et le deuxième fabricant mondial en dermo-cosmétique. En 2021, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,5 milliards d'euros dont 66 % réalisés à l'international. Le Groupe emploie près de 9 500 collaborateurs dans le monde et fabrique plus de 95 % de ses produits en France. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales et marques internationales, dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma et Pierre Fabre Oral Care.

En oncologie, Pierre Fabre bénéficie de plus de 35 ans d'expérience en matière de découverte, de développement, de fabrication et de commercialisation. Son portefeuille est constitué de thérapies dans les cancers colorectaux, du sein et du poumon, ainsi que dans le mélanome et certaines conditions précancéreuses comme la kératose actinique. Pierre Fabre concentre ses activités d'innovation et de commercialisation en oncologie sur les thérapies ciblées, les biothérapies et l'immuno-oncologie.

Le groupe Pierre Fabre est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, et en second lieu par les collaborateurs de l'entreprise à travers un plan international d'actionnariat du personnel.

Coordonnées de Pierre Fabre

Laure Sgandurra

Responsable communication Oncologie

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1836798/Pierre_Fabre_Lonza_Logo.jpg

SOURCE Pierre Fabre; Lonza