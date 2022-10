Pierre Fabre prend une participation minoritaire, via sa filiale d'investissement dédiée Pierre Fabre Invest, dans le capital de Gennisium Pharma, une société innovante spécialisée dans les médicaments destinés aux nouveau-nés prématurés sur des marchés de niche.

Afin d'accélérer son développement en néonatalogie, Gennisium s'associe à un partenaire stratégique, qui bénéficie d'une expérience et d'une présence mondiale dans l'industrie pharmaceutique.

Pierre Fabre renforce ses activités dans le domaine des maladies rares, en particulier les maladies rares pédiatriques.

Ce partenariat ouvre la voie à une collaboration plus poussée entre les deux sociétés et marque une étape importante dans leur stratégie de croissance respective dans les domaines de la néonatalogie et de la pédiatrie, des maladies rares et des médicaments de niche/orphelins.

CASTRES, France et VITROLLES, France, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe Pierre Fabre et Gennisium Pharma ont annoncé la conclusion d'un accord pour une prise de participation minoritaire de Pierre Fabre dans le capital de Gennisium par l'intermédiaire de Pierre Fabre Invest, la filiale d'investissement dédiée du Groupe.

La mission de la société Gennisium vise à fournir aux patients nouveau-nés des médicaments adaptés, à des prix abordables et à l'échelle mondiale. À cette fin, Gennisium cherche à repositionner des molécules connues pour des indications néonatales et à fournir aux professionnels de santé et aux unités de soins intensifs néonatals des formulations innovantes et adaptées, ainsi que les médicaments nécessaires à la prévention ou au traitement des maladies et affections néonatales.

Franck Pigache, PDG de Gennisium Pharma, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cet investissement et de compter parmi nos actionnaires un partenaire aussi solide que Pierre Fabre, un acteur majeur et une société en croissance qui possède une solide expérience dans l'industrie pharmaceutique et le secteur de la pédiatrie. Grâce à son soutien, Gennisium disposera de moyens supplémentaires et d'une pleine latitude pour poursuivre sa croissance. De nouveaux médicaments sont en cours de développement et l'investissement de Pierre Fabre nous permettra d'accélérer l'enregistrement et la commercialisation de ces produits. »

Outre l'oncologie et la dermatologie, Pierre Fabre s'implique de plus en plus depuis plusieurs années dans le domaine des maladies rares, en particulier celles qui affectent les nouveau-nés, en développant des thérapies spécifiques et prophylactiques destinées à cette population particulière de patients qui nécessitent des traitements adaptés. C'est le cas avec l'hémangiome infantile depuis 2014 et plus récemment pour la XLHED, une maladie génétique rare qui affecte les glandes sudoripares et respiratoires, la peau, les cheveux et les dents des garçons.

Éric Ducournau, PDG du Groupe Pierre Fabre, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Gennisium Pharma, une jeune société pharmaceutique innovante spécialisée dans le développement de formulations destinées aux nouveau-nés prématurés sur des marchés de niche. À travers cet investissement, nous confirmons notre volonté d'explorer de nouvelles opportunités dans le domaine des maladies pédiatriques rares, où les besoins des jeunes patients et de leurs familles demeurent immenses. »

Les deux sociétés collaborent déjà pour apporter des avancées thérapeutiques à cette population de patients fragiles. En s'associant à Pierre Fabre, Gennisium trouve un partenaire solide bénéficiant d'une expérience et de relations dans l'industrie pharmaceutique à l'échelle pour l'aider à accélérer son développement dans le domaine de la néonatalogie. Pierre Fabre aidera Gennisium à développer son portefeuille de produits, son organisation et son accès au marché dans le monde entier, par le biais d'investissements dans ses activités existantes, de contrats de licence potentiels et du partage de son expertise dans les secteurs de la néonatalogie et de la pédiatrie.

Pour plus d'informations sur Pierre Fabre, veuillez consulter le site www.pierre-fabre.com

Pour plus d'informations sur Gennisium, veuillez consulter le site https://gennisium.com

