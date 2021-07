Pierwsza flota elektrycznych autobusów oddana do użytku - Yutong wkracza w przyszłość katarskiego transportu ekologicznego

Podczas tego wydarzenia Jassim bin Saif Al-Sulaiti przeprowadził pierwsze w historii Kataru ładowanie autobusów elektrycznych. Pojawienie się taboru elektrycznego stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji planu transportu publicznego Kataru do 2030 roku - powiedział minister.

Jest to pierwsza część rekordowego katarskiego zamówienia 741 autobusów elektrycznych od Yutong. Od momentu otrzymania zlecenia w listopadzie 2020 r. Yutong skoordynował współpracę z miejscowymi władzami oraz poszczególnymi działami produkcji i usług, aby zapewnić terminowy transport wśród ograniczeń epidemiologicznych.

Autobusy elektryczne zostały dostosowane do miejscowych potrzeb transportowych i warunków pogodowych, wyposażone w wydajny system chłodzenia cieczą oraz baterię litowo-żelazowo-fosforanową o pojemności 350 kWh - najbezpieczniejszą technologię w gorącym klimacie. Po pełnym naładowaniu, pojazd zapewnia średni zasięg ponad 200 km.

Spółka Yutong Bus ściśle współpracuje z rządem Kataru i partnerami, wspierając tamtejszą zieloną transformację. W najbliższej przyszłości powstanie fabryka KD, aby realizować lokalny projekt i produkcję autobusów zasilanych energią elektryczną, które doskonale sprawdzają się w specyficznych warunkach geograficznych i klimatycznych Kataru.

Kierując się koncepcją marki „lepszy autobus – lepsze życie", Yutong zobowiązuje się połączyć swoje siły z odpowiednimi partnerami, takimi jak Mowasalat, aby osiągnąć współpracę obopólnie korzystną w budowaniu bardziej ekologicznego, wydajnego i zrównoważonego systemu transportu publicznego w przyszłości.

Yutong

Yutong Bus Co., Ltd. jest nowoczesną firmą produkcyjną specjalizującą się w badaniach i rozwoju, a także produkcji i sprzedaży autobusów. Jej roczna wielkość sprzedaży przekracza 70 000 sztuk, przy czym do tej pory sprzedano ponad 140 000 nowych autobusów elektrycznych. Yutong Bus sprzedaje autobusy o znacznej objętości w ponad 30 krajach na sześciu kontynentach z udziałem w rynku wynoszącym ponad 36% w Chinach i ponad 13% na świecie.

