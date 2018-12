Pierwsze Międzynarodowe Targi Chińskiego Importu dobiegają końca, rejestracja na przyszły rok otwarta

Opłaty dla wystawców na tegorocznych targach wyniosły 300 dolarów (2000 RMB) za metr kwadratowy na wewnętrznych powierzchniach wystawowych lub 3000 dolarów (20 000 RMB) za standardowe stanowisko. Natomiast zewnętrzne powierzchnie wystawowe wyceniono na 200 USD (1300 RMB) za metr kwadratowy. Rejestracja na targi CIIE 2019 otwarta będzie do 30 kwietnia 2019 r. Firmy, które podpiszą kontrakt na udział w targach przed 31 stycznia 2019 r. i wpłacą co najmniej 50% należnej kwoty otrzymają 20% zniżki.

Targi CIIE 2019 obejmą pięć motywów wystawowych w następujących branżach.

1. Sprzęt: roboty przemysłowe, przetwarzanie i wytłaczanie materiałów, urządzenia powietrzne i przestrzeni kosmicznej, technologia energetyczna, sprzęt transportowy, rozwiązania sprzętowe, automatyzacja, chipy IC, urządzenia inżynieryjne.

2. Produkty konsumenckie:

inteligentne życie: rozwiązania i sprzęty inteligentne do domu, roboty usługowe, rozrywka w sieci, urządzenia do noszenia, wyświetlacze HD, technologia sportowa itp.,

wysoka jakość życia: kosmetyki, produkty dziecięce, sprzęt sportowy, produkty rozrywkowe i w plenerze, pożywienie i produkty dla zwierząt, akcesoria, zabawki, podarunki i symbole kulturowe, meble i wyposażenie domowe, odzież, torby i walizki, obuwie, biżuteria,

pojazdy: samochody luksusowe, pojazdy zasilane nowymi źródłami energii, projekty i nowe koncepty pojazdów, jazda inteligentna, części samochodowe, inspekcje i konserwacja pojazdów samochodowych.

3. Żywność: owoce i warzywa, wyroby mięsne, owoce morza, napoje, produkty mleczne, produkty rolnicze itp.

4. Zdrowie: urządzenia medyczne, leki, opieka zdrowotna i produkty lecznicze, kosmeceutyki, opieka nad osobami starszymi, urządzenia i sprzęt farmaceutyczny, sprzęt i usługi badawcze itp.

5. Usługi: usługi finansowe, logistyka, kultura i turystyka, edukacja i inne usługi.

Organizowane wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju targi CIIE 2018 zgromadziły 390 wysoko postawionych urzędników zagranicznych na stanowiskach co najmniej zastępców ministra i były areną dla 11 spotkań dwustronnych, tym samym zasilając kolejną falę otwarcia się Chin. Sześciodniowe targi CIIE 2018 objęły siedem głównych motywów przewodnich, w ramach których przeprowadzono transakcje handlowe o łącznej wartości 57,83 miliona dolarów.

Targi CIIE 2018 zgromadziły ponad 220 przedsiębiorstw z listy Fortune 500 i innych wiodących firm z wielu branży, a na targach zaprezentowano ponad 50 000 produktów. Ponad 500 nowych produktów i technologii zadebiutowało na targach.

Poza głównymi wystawami w ramach targów CIIE 2018 odbyło się ponad 370 powiązanych wydarzeń dla wystawców i nabywców. Na szczególną wzmiankę zasługują spotkania dopasowania działalności, na których 1178 wystawców i 2462 nabywców z 82 krajów i regionów mogło rozmawiać twarzą w twarz. Tego typu spotkania przyczyniły się do podpisania 657 umów i nakreślenia 601 potencjalnych kontraktów objętych dalszymi negocjacjami.

O Międzynarodowych Targach Chińskiego Importu

Międzynarodowe Targi Chińskiego Importu (CIIE) organizowane przez Urząd Międzynarodowych Targów Chińskiego Importu i Krajowe Centrum Wystawowo-Konferencyjne w Szanghaju (National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd) są współsponsorowane przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju. Jako pierwsze tego typu targi wydarzenie wspierane jest przez organizacje międzynarodowe, w tym Światową Organizację Handlu, UNCTAD i UNIDO.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.ciie.org/zbh/en/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg

