Pierwsze zadanie Very: Volvo Trucks przedstawia autonomiczny transport między centrum logistycznym a portem

GÖTEBORG, Szwecja, 13 czerwca 2019 r. /PRNewswire/ -- Elektryczny, połączony z siecią i autonomiczny pojazd Volvo Trucks Vera wejdzie w skład zintegrowanego rozwiązania do transportu towarów z centrum logistycznego do terminalu portowego w Göteborgu w Szwecji. Zadanie to jest wynikiem nowo nawiązanej współpracy pomiędzy Volvo Trucks i DFDS, przedsiębiorstwem działającym w branży transportu morskiego i logistyki.

Aby wyświetlić wersję multimedialną wiadomości, kliknij: https://www.multivu.com/players/uk/8556151-volvo-trucks-autonomous-transport/