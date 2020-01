Pierwszy moduł 210 firmy Trina Solar schodzi z linii produkcyjnej

CHANGZHOU, Chiny, 24 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar Co., Ltd (zwana dalej Trina Solar lub firmą) ogłosiła, że pierwszy wielkoskalowy moduł, który bazuje na płytce krzemowej 210 mm (zwany dalej modułem 210) opracowany przez firmę oficjalnie schodzi z linii produkcyjnej. Trina Solar przewodzi w branży pod względem badań i rozwoju oraz produkcji modułów 210. Osiągnięcie to znacznie skróci czas do wprowadzenia modułów wielkoskalowych na rynek.

Firma Trina Solar rozpoczęła badania i rozwój modułów 210 w 2019 r. Wykorzystujący wiodącą technologię multi-busbar firmy pierwszy moduł 210 bazuje na innowacyjnym projekcie cięcia 1/3. W oparciu o kompleksową ocenę potencjalnych wyzwań, w tym dużej mocy modułu, poziomu generacji, problemów w produkcji, ryzyka pojawienia się gorących punktów, wydajności prądu wychodzącego i bezpieczeństwa w puszkach elektroinstalacyjnych technologie multi-busbar i cięcie 1/3 firmy Trina Solar wytyczą drogę w kierunku kompatybilności i integracji wielkoskalowych, wysoko energetycznych modułów i systemów downstream.

– Dzięki dekadom skumulowanego doświadczenia procesowego i technologicznego jesteśmy pewni, że możemy wykorzystać najnowsze materiały i technologie do opracowania kolejnego wysoko wydajnego, niezawodnego modułu na potrzeby branży fotowoltaicznej. Obecnie nasz zespół przyspiesza przenoszenie najnowszych wyników badań na produkty, które mogą trafić do produkcji masowej, tym samym wprowadzając branżę fotowoltaiczną do epoki modułów o mocy 500 W – skomentował dyrektor badań i rozwoju technologii inżynieryjnej w Trina Solar.

Firma Trina Solar Limited jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w 1997 roku firma angażuje się w badania i rozwój, produkcję i sprzedaż produktów fotowoltaicznych, opracowywanie projektów fotowoltaicznych oraz ich zarządzanie i konserwację, opracowywanie i sprzedaż uzupełniających się systemów mikro sieci i wieloenergetycznych smart, a także w prowadzenie platformy chmury energetycznej. W 2018 r. firma wprowadziła na rynek rozwiązanie energetycznego internetu rzeczy i zainicjowała Stowarzyszenie Rozwoju Branży Trina Energy IoT oraz Centrum Innowacji Przemysłowych Nowych Źródeł Energii IoT przy współpracy z wiodącymi na świecie przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. Firma pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera w międzynarodowej branży energii inteligentnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

