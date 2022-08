Pierwszy na świecie SUV coupe produkcji GWM HAVAL H6 GT otrzymuje pochlebne opinie od Monitoring Media

BAODING, Chiny, 17 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Niedawno odbyła się pierwsza medialna jazda próbna obecnego na rynku australijskim modelu GWM HAVAL H6 GT, dzięki czemu więcej klientów zyskało dostęp do niezapomnianych wrażeń z jazdy.

Wiele kanałów medialnych wydało pochlebne opinie o modelu HAVAL H6 GT, przede wszystkim za jego wyjątkowy wygląd oraz zastosowane w nim inteligentne funkcje sprawdzone podczas jazdy próbnej. Do odbycia jazdy próbnej zaproszono przedstawicieli wielu opiniotwórczych mediów, między innymi CarExpert i Carsales.

GWM's First Global Coupe SUV, HAVAL H6 GT Receives Favorable Reviews from Motoring Media

Sylwetka tego modelu została oparta na bionicznym odwzorowaniu sylwetki rekina, która kierowcom odbywającym jazdę próbną ma przypominać o jego sportowym zacięciu. Przednia maska pojazdu przypomina płetwę piersiową i zęby rekina, a bok oraz tył - pozostałą linię rekiniego tułowia. Detale te zdecydowanie odwzorowują sportowy charakter modelu HAVAL H6 GT.

„Model ten łączy w sobie użytkowość standardowego SUVa i unikalne właściwości SUVa coupe, a tym samym stanowi połączenie zdecydowanie odpowiadające lokalnym nabywcom" - napisał CarExpert, lokalny specjalistyczny portal motoryzacyjny.

Podczas jazdy próbnej po miejskich drogach kierowcy mogli się przekonać o doskonałych i inteligentnych właściwościach jezdnych. Modele udostępnione do jazd próbnych to wersje high-spec, wyposażone w wiele inteligentnych funkcji, takich jak wyświetlacz HUD oraz system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition, TSR). System TSR jest w stanie szybko rozpoznać informację o ograniczeniu prędkości i wyświetlić ją na wyświetlaczu HUD, co zapobiega przekraczaniu dozwolonych prędkości.

Carsales, najbardziej znany australijski portal motoryzacyjny, napisał, że „HAVAL wyznacza w Australii nową erę wkraczających na rynek modeli nowej generacji wyposażonych w zaawansowany technologicznie sprzęt, technologię i systemy bezpieczeństwa. Od dziś gama pojazdów poszerzy się o nowy model w stylu sportowego coupe".

Model HAVAL H6 GT jest pierwszym dostępnym na świecie SUVem coupe zbudowanym na platformie GWM L.E.M.O.N. Zorganizowana jazda próbna pozwoliła przedstawicielom mediów bezpośrednio doświadczyć doskonałych właściwości jezdnych coupe.

„GWM HAVAL ma zapewnić lokalnym konsumentom doświadczenia z jazdy, które możliwie najlepiej odzwierciedlają prowadzony przez nich australijski styl życia" - powiedział Tom, dyrektor marki HAVAL w Australii.

Bazując na znajomości australijskiego rynku oraz głębokim zrozumieniu potrzeb konsumentów, HAVAL stara się dążyć do ciągłego wznawiania i doskonalenia produktu. W Australii sukcesywnie wprowadzano kilka produktów, między innymi 3. generację modelu HAVAL H6 i HAVAL JOLION. Pojazdy te cieszą się popularnością wśród lokalnych odbiorców ze względu na stylowy wygląd i inteligentne rozwiązania ułatwiające jazdę.

Wprowadzenie na rynek nowych produktów dostosowanych do różnych potrzeb lokalnych nabywców przełożyło się na wzrost sprzedaży modelu HAVAL. Według danych portalu CarExpert marka odnotowuje ogromny wzrost sprzedaży w Australii, gdzie sprzedaż modelu HAVAL JOLION i HAVAL H6 wzrosła o ponad 150 procent.

Obecnie HAVAL oferuje zróżnicowaną gamę pojazdów dostosowanych do potrzeb poszczególnych rynków lokalnych, między innymi HAVAL JOLION, 3. generację rodzinnego modelu HAVAL H6 z napędem hybrydowym i w wersji GT oraz HAVAL DARGO i HAVAL H9.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1879912/GWM_s_First_Global_Coupe_SUV__HAVAL_H6_GT_Receives_Favorable_Reviews_from_Motoring_Media.jpg

SOURCE GWM