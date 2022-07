Pierwszy światowy pokaz online filmu dokumentalnego „8:15 Hiroshima | From Father to Daughter" za darmo 6-9 sierpnia na 77. rocznicę zniszczenia Hiroszimy i Nagasaki

Film 8:15 Hiroshima wyprodukowała Akiko Mikamo, córka tzw. hibakushy (osoby która przeżyła atak bomby atomowej), aby podzielić się ze światem niezwykłą prawdziwą historią swojego ojca i wstawić się za pokojem oraz wizją świata bez broni jądrowej.

„Ojciec powiedział mi: >>nikt nigdy nie powinien już przeżywać agonii kolejnej wojny atomowej<< i poprosił, bym przekazała tę wiadomość młodszym pokoleniom na całym świecie" – powiedziała dr Akiko Mikamo, producent wykonawczy filmu 8:15 Hiroshima i autorka 8:15 – A True Story of Survival and Forgiveness from Hiroshima („8:15 – Prawdziwa historia o przetrwaniu i wybaczaniu z Hiroszimy"). https://815hiroshima.com

„Widmo użycia broni jądrowej z desperacji – czy też przypadku albo błędnej oceny sytuacji – jest dziś większe niż kiedykolwiek od wczesnych lat 80. XX wieku. Gdy prezydent Rosji Władimir Putin wprowadził swoje siły odstraszania nuklearnego w stan podwyższonej gotowości, Zachód otrzymał ostrzeżenie, że wszelka ingerencja w rosyjską inwazję w Ukrainie będzie miała dla niego >>konsekwencje, jakich nigdy nie doświadczył w swojej historii<<. Nagle to, co wydawało się nie do pomyślenia, znów może nam zagrażać"- Tom Nichols (The Atlantic).

O filmie 8:15 Hiroshima

Ta hybryda dokumentu i fabuły opowiadana po angielsku z napisami w języku japońskim zawiera nigdy dotąd nie prezentowane nagrania filmowe i dźwiękowe Shinji Mikamo, sugestywne rekonstrukcje wydarzeń i zdjęcia archiwalne, dzięki czemu pozwala nam „zobaczyć przeszłość jakby działa się przed naszymi oczami". (Modern Times Review)

2020, USA, 50 min,

Reżyser J.R. Heffelfinger

Producent wykonawczy Akiko Mikamo

Producent Nini Le Huynh

„8:15 Hiroshima wywiera ogromne wrażenie i przypomina nam, co znaczy być człowiekiem. Mam nadzieję, że zbliży nas też do przyszłości, w której konflikty rozwiązuje się bez użycia przemocy" - Peter Kuznick (współautor, The Untold History of the United States, wraz z Oliverem Stonem).

„Dzieło o wysokich walorach artystycznych, które jest modlitwą o pokój" – Asahi Family Newspaper.

