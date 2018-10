PieSync dans le haut du classement de G2 Crowd en tant que plate-forme d'intégration comme service

GAND, Belgique, October 17, 2018 /PRNewswire/ --

Selon le rapport de données iPaaS de l'automne 2018, PieSync a enregistré le taux de satisfaction des utilisateurs le plus élevé

PieSync, la plateforme de synchronisation de données intelligente bidirectionnelle en direct qui connaît la croissance la plus rapide, a été classée parmi les principales plates-formes d'intégration comme service aux petites entreprises par G2 Crowd. Le rapport publié à l'automne 2018 a reconnu PieSync comme un chef de file pour les petites entreprises en raison de la satisfaction élevée de ses clients et de sa facilité d'utilisation.

Le rapport explique que les plates-formes d'intégration comme service (iPaaS) offrent une console centralisée permettant de gérer, de contrôler et d'intégrer des applications en nuage. Ces outils fonctionnent en reliant des applications et des services en nuage et en contrôlant les flux d'intégration. Ils peuvent à la fois accélérer le développement de produits en intégrant les outils existants et augmenter le volume de données en utilisant des sources externes. Les entreprises utilisent ces outils pour adapter les performances en fonction des besoins, ajouter des fonctionnalités au produit et structurer l'intégration d'applications. Des fonctionnalités ou des données peuvent être ajoutées ou supprimées rapidement, ce qui réduit les temps de reprise, d'arrêt et de développement. Il existe certaines relations entre les logiciels iPaaS et bus de services d'entreprises (enterprise service bus ou ESB). Toutefois, les iPaaS sont généralement utilisés pour les applications destinées aux clients tandis que les ESB servent aux transferts et mises à jour de données internes.

Pour être inclus dans la catégorie iPaaS, un produit doit :

• disposer d'un tableau de bord permettant de gérer les intégrations dans le nuage ;

• permettre aux utilisateurs de gérer et contrôler les connexions ;

• relier les données de plusieurs systèmes disparates ;

• consolider les solutions en nuage au sein d'une plateforme unique.

« Nous sommes ravis de faire partie des leaders du rapport de G2 Crowd », a déclaré Ewout Meyns, fondateur et PDG de PieSync. « La reconnaissance par nos clients de la facilité d'utilisation et de la valeur de notre plate-forme de synchronisation bidirectionnelle intelligente PieSync témoigne de la qualité supérieure de nos produits et services. »

PieSync a précédemment occupé la 39[e] place du classement des meilleures entreprises de logiciels pour petites entreprises 2018 | G2 Crowd.

Pour consulter le rapport complet ou lire les commentaires des clients de PieSync, rendez-vous à l'adresse https://www.g2crowd.com/categories/ipaas#highest_rated

À propos de PieSync

PieSync est la plateforme de synchronisation de données de contact bidirectionnelle connaissant la croissance la plus rapide, destinée aux entreprises souhaitant faire évoluer leur activité en intégrant leurs applications cloud. PieSync améliore les performances de vente, de marketing et de service en connectant en toute simplicité, à un coût raisonnable et sans complication, les données de contact sur les écosystèmes et les applications de type SaaS, afin d'en garantir la pertinence et la fiabilité en toutes circonstances. PieSync connecte plus de 100 applications et en ajoute de nouvelles chaque semaine, et prend en charge les clients avec plus de 20 employés dans de nombreux secteurs. Le siège de PieSync se trouve à Gand, en Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.piesync.com.

À propos de G2 Crowd, Inc.

G2 Crowd, la plateforme mondiale numéro un d'évaluation des solutions d'entreprise, utilise plus de 325 000 évaluations d'utilisateurs pour améliorer les décisions d'achat. Les professionnels, acheteurs, investisseurs et analystes commerciaux utilisent le site pour comparer et sélectionner les meilleurs logiciels et services en fonction des évaluations par les pairs et de données sociales synthétisées. Chaque mois, plus d'un million de personnes visitent le site de G2 Crowd à la recherche d'informations uniques. Co-fondée par le fondateur et les anciens cadres de leaders SaaS tels que BigMachines (acquis par Oracle) et SteelBrick (acquis par Salesforce) et appuyée par plus de 45 millions de dollars américains de capital, la société G2 Crowd a pour mission d'apporter authenticité et transparence au marché des entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur G2Crowd.com.

