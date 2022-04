Pieter Nel, nouveau PDG d'American Tower pour l'Europe

Le 1er avril, Pieter Nel a été nommé PDG pour l'Europe, un des marchés clés pour la multinationale. M. Nel a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications et il travaille chez American Tower depuis plus de dix ans. Il a été responsable de l'établissement et la croissance de neuf marchés en EMEA en tant que directeur des opérations dans la région et il a assumé la fonction de PDG pour l'Afrique en 2018. Dans ses nouvelles fonctions il continuera à soutenir la stratégie de croissance d'American Tower en Europe.

« Je suis très heureux de relever ce nouveau défi. Je crois en cette mission et je suis convaincu qu'avec toute l'équipe nous pourrons continuer à développer le grand potentiel du marché européen », a déclaré Pieter Nel.

Julian Plumstead, qui a occupé le poste de PDG pour l'Europe au cours des trois dernières années et demie, deviendra vice-président sénior des Fusions et Acquisitions et du Développement des affaires en Europe, Afrique et Amérique latine, un poste nouvellement créé. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des fusions et acquisitions et de ses connaissances approfondies sur le marché des télécommunications, il aidera American Tower à identifier des opportunités de croissance par des acquisitions en Europe, Afrique et Amérique latine.

Depuis l'arrivée d'American Tower Corporation en Europe en 2012, son portefeuille de tours a considérablement augmenté, passant de 2000 à 30 000 sites. L'année dernière, l'entreprise a acquis le portefeuille de Telxius Towers, ce qui lui a permis de renforcer sa présence en Allemagne, d'entrer en Espagne et de consolider sa position de marché en Amérique latine. Aujourd'hui, le groupe ATC évolue sur quatre marchés en Europe (France, Allemagne, Pologne et Espagne) dans le but de développer ses services et solutions pour aider les opérateurs de réseaux sans fil à continuer à déployer leurs réseaux 5G dans toute la région.

D'après Olivier Puech, vice-président exécutif et président Europe, Afrique et Amérique latine chez American Tower : « Grâce à l'élargissement de notre présence nous pouvons exploiter tout notre talent, nos compétences, notre expérience et nos ressources à l'échelle mondiale, ce qui nous permet de gérer des relations clients sur plusieurs pays et de propulser notre entreprise au niveau supérieur avec entrain et détermination et de façon durable ».

À propos d'American Tower :

American Tower Corporation (NYSE: AMT), un des principaux fonds immobiliers à l'échelle mondiale et un des principaux propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications à baux multiples avec un portefeuille global de plus de 220 000 sites de télécommunications dont plus de 30 000 en Europe, répartis en France, Allemagne, Pologne et Espagne. Pour en savoir plus sur American Tower, consultez le site web www.americantower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1779535/American_Tower_Pieter_Nel.jpg

SOURCE American Tower Corporation