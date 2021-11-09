Pimax откроет магазин PCVR-продукции к концу марта 2022 года

Для стимулирования разработки новых и интересных приложений компания Pimax создала новую студию Pimax Studio с целью эффективного использования творческих талантов и программного обеспечения, расширяющих границы возможностей виртуальной реальности с полным погружением. Кроме того, компания Pimax выпустила серию программ для поддержки разработчиков под общим названием Pioneer Plan, обеспечивающих множество первоначальных выгод разработчикам, предоставившим контент для магазина Pimax до конца марта 2022 года. Участвующие в реализации плана Pioneer могут получить финансирование, аппаратное обеспечение, локализацию, маркетинговую поддержку, интеграцию в магазин и пр.

Компания Pimax намерена расширить границы и обеспечить совместимость программного обеспечения как с текущими, так и будущими аппаратными средствами Pimax. Для достижения максимально возможных результатов командам зачастую необходимо учитывать аппаратные возможности на каждом этапе процесса разработки. Pimax Studio предназначена для того, чтобы позволить будущим продуктам достичь этой цели.

Pimax SDK

Сразу после настройки контента на комплект разработчика Pimax SDK оптимизация таких уникальных возможностей, как сверхширокоугольное поле зрения и высокое разрешение, существенно повысит эффективность контента.

Предстоящие версии программного обеспечения и партнерские соглашения

Недавно было объявлено о нашем партнерстве с iRacing, в рамках которого обе компании совместно работают над будущими усовершенствованиями и аппаратной поддержкой в целях дальнейшего укрепления «незаменимого положения» гарнитур Pimax в симуляционных играх. Кроме того, в число первых наименований, планируемых к реализации в Pimax Store, войдут "Hyperstacks", "Vermilion", "EVERSLAUGHT", "Vengeful Rites", "Warplanes: WW1 Fighters" и "OVR Toolkit". В рамках этого процесса Pimax Studio будет осуществлять ряд инициатив, включая поддержку выпуска, техническую помощь в процессе портирования, поддержку инструментальных средств разработки и поддержку функционирования магазина, а также другие услуги.

Pimax Store будет предлагать контент по стандартам VR 3.0 и Omni-AIO в конце 2022 года

В конечном итоге магазин Pimax будет принимать широкий спектр VR-контента, включая VR-игры, VR-приложения, а также VR-видеоматериалы информационного и развлекательного характера.

25 октября компания Pimax провела мероприятие Pimax Frontier, где мы объявили о выпуске поколения гарнитур VR 3.0. Позднее в 2022 году ассортимент магазина Pimax будет включать набор отдельных программных продуктов, разработанных для НОВОЙ гибридной технологии Pimax PCVR/Stand-Alone под названием OMNI-AIO. Эти продукты будут совместимы с будущими гарнитурами серии Pimax Reality, что позволит полностью освободить контент от кабельных соединений в любом месте и практически исключить потери времени на настройку. Если вы еще не видели презентацию, то можете найти ее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=sNfEDlAUGU0 — на это стоит посмотреть, чтобы увидеть будущее виртуальной реальности.

Сочетание современных аппаратных средств компании Pimax и высококачественного VR-контента имеет потенциал для создания ряда максимально захватывающих возможностей виртуальной реальности из имеющихся в наличии. Заинтересованные разработчики могут связаться с командой Pimax по адресу: [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1681070/Partnership_Pimax_iRacing_Pimax_VR_headsets_deliver_optimum_experience_playing.jpg

SOURCE Pimax Innovation