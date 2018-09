Ping An präsentiert KI-Technologie auf dem International Maritime Silk Road Forum

Ping An Smart City, eine Technologie-Tochtergesellschaft von Ping An, stellte während des Forums sein „Panoramic Smart City Interactive System" vor, mit dem ein besseres Verständnis für den Puls einer Stadt möglich gemacht wird. Ping An Good Doctor zeigte seine „One-Minute Clinic", die intelligente Beratung durch Ärzte und Arzneimittelkauf integriert. Diese beiden zentralen Technologieprodukte haben die Aufmerksamkeit von Regierungsvertretern, Besuchern und der internationalen Medien auf sich gezogen. Am Nachmittag des 19. September besuchten Ma Xingrui, stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees von Guangdong und Gouverneur der Provinz Guangdong, Shen Haixiong, Vizeminister des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit der Kommunistischen Partei in China und Präsident der China Media Group, Guo Yonghang, Sekretär des Stadtkomitees von Zhuhai, und weitere Regierungsvertreter den Stand von Ping An, um das „Panoramic Smart City Interactive System" mitzuerleben.

Beim „Panoramic Smart City Interactive System" handelt es sich um eine Kombination von urbanen 3D-Szenarien mit Big-Data-Panels. Mithilfe auf Gesten basierender Interaktion zeigt das System urbane Aktivitäten aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel Wirtschaft, Immobilien, Bevölkerung, Umweltschutz, staatliche Angelegenheiten, Transportmittel, Medizin und Bildung etc. Das System präsentiert die Anzeigelogik von detaillierten Daten-Panels auf der Grundlage von Schlüsselindikatoren (mit 3D-Effekt). Es ist auch in der Lage, Änderungen durch Daten zu interpretieren, Trends durch Analysen vorherzusagen, vielfältige Auswirkungen durch Visualisierungstechnologie zu zeigen und die Wahrnehmung für Austausch/Ersatz und Funktionstüchtigkeit durch somatosensorische Interaktionen zu verbessern. Ziel dieses Systems ist die Erschaffung einer klaren, intuitiven, dreidimensionalen und exzellenten Panorama-Szenerie einer Stadt. Diese Panorama-Szenerie in 3D könnte die gegenwärtige Situation der städtischen Entwicklung, wesentliche Schwerpunktbereiche und zukünftige Entwicklungstrends einer Stadt widerspiegeln, um die Effizienz von Regierungsmaßnahmen zu verbessern und technologiebezogene Referenzdaten für die Regierung zu liefern.

Die „One-Minute Clinic" ist eine Offline-Erweiterung der App von Ping An Good Doctor. Sie verbindet die fortschrittlichste Technologie für künstliche Intelligenz (KI) in China mit dem unternehmensinternen medizinischen Team, das aus mehr als 1.200 in Vollzeit beschäftigten medizinischen Mitarbeitern besteht. Sie hält ebenfalls 100 Verkaufseinheiten (stock keeping units/SKU) mit gebräuchlichen Medikamenten im Bestand, die den Bedarf der meisten Patienten erfüllen können. Die intelligenten Outlets integrieren Konsultation mit Ärzten, Apotheke und Arzneimittelkauf in einem System und lösen so das Problem von Patienten, die für den Medikamentenkauf mindestens drei Kilometer fahren oder sogar laufen müssen. Die One-Minute-Clinic besteht unter anderem aus zwei Bereichen: intelligenter Apothekenschrank und KI-Sprechstundenraum. Der intelligente Apothekenschrank dient als Arznei-Verkaufsautomat. Mithilfe von Spracherkennungstechnologie agiert er ebenfalls als ein intelligentes Gerät für ärztliche Beratung. Der KI-Sprechstundenraum bietet Online-Konsultationen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Der KI-Sprechstundenraum ist so konzipiert worden, dass er die Privatsphäre von Nutzern schützt, und er kann nicht durch Störungen von außen beeinträchtigt werden.

Um die technologischen und innovativen Leistungen der Gruppe noch zu verstärken, hat Ping An zwei Technologie-Innovationszentren aufgebaut und seit 2017 Hunderte von Innovatoren an der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten für sich gewonnen. Das technologische Innovationsteam ist im bisherigen Jahresverlauf auf rund 24.000 Mitglieder angewachsen. Mit Blick auf die führenden Technologien der Welt im Bereich Finanzen und Gesundheitswesen hat die Gruppe ebenfalls den „Ping An Global Voyager Fund" lanciert. Mit dem Fond will man in innovative Technologieunternehmen investieren, die weltweit herausragende Finanz- und Gesundheitstechnologien entwickeln können, gleichzeitig Strategien für die Gruppe erarbeiten sowie ihre Produkte und Dienstleistungen in China einführen.

In den letzten Jahren haben viele von der Gruppe entwickelte Technologien in Ländern und Regionen entlang der „maritimen Seidenstraße" großen Anklang gefunden. Im August kooperierte die Gruppe mit der Hong Kong Monetary Authority (Hongkonger Währungsbehörde), um eine internationale Plattform zur Handelsfinanzierung auf dem Fundament von Blockchain-Technologie aufzubauen. Dieses Projekt bedeutete die Anerkennung von Ping Ans Blockchain-Technologie durch seine internationalen Partner und markierte für die Gruppe auch die Erschließung des Auslandsmarkts zum Technologieexport.

Im vergangenen Jahrzehnt hat Ping An mehr als 50 Milliarden RMB in technologische Forschung und Entwicklung investiert. Die Patentanmeldungen der Gruppe sind im bisherigen Jahresverlauf auf 6.121 gestiegen. Aufbauend auf den vier Kerntechnologien, d. h. intelligente Erkennung, KI, Blockchain und Cloud-Computing, hat Ping An seine Anwendungsszenarien mit folgenden Zielvorgaben ausgebaut: Kosteneffizienz verbessern, Risikomanagement optimieren, eine ausgezeichnete Kundenerfahrung gestalten, Wettbewerbsfähigkeit stärken, Technologien und Dienstleistungen exportieren, Vermarktung von Technologien beschleunigen und Technologiestandards der Industrie fördern. Gegenwärtig setzt Ping An seine Kerntechnologien auf breiter Basis ein, um die fünf Ökosysteme der Gruppe – Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung, Autoserviceleistungen, Immobiliendienste und Smart-City-Services – zu unterstützen. Die Gruppe hat ebenfalls mit Erfolg vier Einhorn-Startups hervorgebracht, zu denen Lufax, Ping An Good Doctor, OneConnect und Ping An Healthcare Technology zählen.

Im Einklang mit der Regierungsinitiative „Neue Seidenstraße" und der strategischen Leitlinie der Gruppe „finance + technology" wird Ping An sich dafür einsetzen, die Kooperation mit den Ländern der Seidenstraße zu verstärken und seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, indem innovative Technologien offensiv auf den Markt gebracht werden. Gleichzeitig wird die Gruppe die Kapazitäten für Innovation und F&E weiter ausbauen und ihre vier Kerntechnologien gezielt nutzen, um einen Beitrag für das Land und die Gesellschaft zu leisten, indem die Infrastruktur für die Seidenstraßeninitiative der Regierung unterstützt wird.

Informationen zu Ping An

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. („Ping An") ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe für persönliche Finanzdienstleistungen auf der Basis neuester Technologie. Mit 170 Millionen Kunden und 459 Millionen Internetnutzern ist Ping An eines der größten Unternehmen für Finanzdienstleistungen weltweit. Im Rahmen ihrer Strategie unter der Bezeichnung „pan financial assets" bietet die Gruppe den Kunden Versicherungen, Banking und Vermögensverwaltung durch ihre Plattform „finance + technology". Im Rahmen ihrer Strategie „pan healthcare" setzt die Gruppe eine „finance + ecosystem"-Plattform ein, um Internetnutzern fünf Ökosysteme anzubieten, die Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung, Autoserviceleistungen, Immobiliendienste und Dienste in Bezug auf Smart City umfassen. Ping An hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Investitionen in innovative Technologien in den Feldern FinTech, KI und Cloud durchzuführen, um für Kunden und Internetnutzer bahnbrechende und unkomplizierte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Als Chinas erstes Versicherungsunternehmen mit Aktionärsstruktur hat sich die Ping An Group verpflichtet, die höchsten Maßstäbe für die Geschäftsberichtserstattung und Unternehmensführung zu bewahren. Das Unternehmen ist an den Börsen von Hongkong und Shanghai notiert.

Ping An wurde auf dem 10. Platz in den 2018 Global 2000 von Forbes geführt und rangiert auf Platz 29 in den 2018 Global 500 Leading Companies vom Fortune Magazine. Ping An wurde außerdem auf den 43. Platz in den 2018 BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands von WPP und Millward Brown eingestuft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pingan.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748527/Ping_An_booth.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748530/Ping_An___Panoramic_Smart_City_Interactive_System.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748531/One_Minute_Clinic.jpg

