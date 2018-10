Pingliang na Província de Gansu busca crescimento via turismo, maçãs e carne bovina

PINGLIANG, China, 25 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A cidade chinesa de Pingliang na Província de Gansu foi destino de 982.900 viagens durante os feriados de uma semana do Dia Nacional em outubro, coletando mais de 5,2 trilhões de iuanes (US$ 748 bilhões), de acordo com o Departamento de Turismo de Pingliang. As Montanhas Kongtong foram a principal atração em termos de recepção de viajantes durante esse período.

O outono é a época de colheita em Pingliang. Conhecida pelas Montanhas Kongtong, um lugar sagrado para o Taoísmo e o Budismo, a cidade desenvolveu diversas rotas de turismo que facilitam as visitas à montanha, à zona rural e possibilitam ao turista saborear sua produção especial de maçãs e de carne vermelha bovina.

Localizada na interseção das três regiões provincianas de Shannxi, Gansu e Ningxia, Pingliang é uma cidade importante na extremidade leste da antiga Estrada da Seda. As Montanhas Kongtong criam um impressionante cenário com suas nuvens harmoniosas e florestas coloridas no outono. A cidade também abriga outros destinos turísticos únicos, como os campos em terraços, o Templo Dayun e o Palácio da Rainha Mãe, o lugar de nascimento da Rainha Mãe do Oeste (uma deusa do Taoísmo).

Pingliang alavanca seu folclore e cultura locais para produzir uma série de programas culturais, tais como a grande apresentação de Tai Chi e de artes marciais de Kongtong, atraindo muitos turistas com seu apelo cultural único.

O turismo rural está se tornando progressivamente popular entre os cidadãos e turistas, com o desenvolvimento de setores locais únicos. Os governos locais organizam atividades de colheita da maçã ou de declamação em pomares, durante a época da colheita da maçã. Os habitantes locais ganham dinheiro com a venda das maçãs como produto e como recurso turístico. A maçã de Pingliang tem uma forma afetuosa, cores brilhantes, sabor agridoce. O local tem uma área plantada de 2,56 milhões de mu (170.667 hectares) e um alto preço de atacado por muitos anos. Nos últimos anos, as maçãs de Pingliang fizeram incursões em mercados internacionais, como os da Rússia, Sudeste Asiático, Hong Kong, Macau e Taiwan, coletando mais de US$ 30 milhões por ano.

A carne vermelha bovina é outro produto popular de especialidade local, que os visitantes precisam saborear. Com carne macia e sabor único, a produção de carne bovina de Pingliang tem uma qualidade excepcional de bife marmoreado, assegurando uma qualificação de suprimento para alimentar os atletas nacionais do país em junho de 2018.

Os passeios turísticos do outono, a colheita da maçã e a degustação de carne vermelha bovina ajudam o turismo de outono Pingliang a se destacar e a se tornar mecanismos revigorantes do crescimento verde da cidade.

FONTE Pingliang Tourism Bureau