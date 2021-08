PingPong Payments lidera o boom global de comércio eletrônico com sua solução dedicada de pagamentos de fornecedores

NOVA YORK, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Estima-se que as vendas globais de comércio eletrônico atingirão US$ 5 trilhões em 2022 e US$ 6 trilhões em 2024, de acordo com a eMarketer.

Com o surgimento de novas variantes da COVID-19, algumas partes do mundo estão enfrentando confinamentos e restrições de viagens. Como resultado, espera-se que os consumidores mantenham seus novos comportamentos de gastos digitais, e isso significa que os vendedores agora têm ainda mais oportunidades de expandir seus negócios e expandir globalmente.

Para que fornecedores e comerciantes acompanhem as tendências em evolução do setor, muitos estão procurando canais internacionais para se expandir.

O recurso Supplier Pay da PingPong está estrategicamente posicionado para permitir que comerciantes on-line e fornecedores globais gerenciem com segurança suas transações da cadeia de suprimentos internacional e de pagamentos em tempo real.

Os pagamentos a fornecedores internacionais são tradicionalmente lentos e incluem muitas taxas adicionais, e muitas vezes, ocultas para ambas as partes, o lado que envia e o lado que recebe. Com a PingPong, os fornecedores podem evitar a tendência atual de extensões de prazo de devedores e atrasos na espera de entrada de pagamentos. Atualmente, os fornecedores da China esperam até 92 dias pelo pagamento das faturas, enquanto a média do resto do mundo chega a 66 dias. O Supplier Pay elimina esses tipos de obstáculos, facilitando os pagamentos instantâneos de conta para conta em moedas nacionais, posicionando ambas as partes para eliminar intermediários e economizar dinheiro em taxas de câmbio, evitando muitos gatilhos econômicos, como inflação e flutuações cambiais.

Desde seu início em 2015, a PingPong processou mais de US$ 90 bilhões para seus clientes globais de comércio eletrônico e mais de um milhão de comerciantes on-line confiam em sua plataforma.

Em todo o mundo, a China e os Estados Unidos são atualmente os maiores compradores on-line, seguidos por outros países. Devido ao suporte e experiência da PingPong em relações com fornecedores, os vendedores têm acesso valioso a fornecedores chineses e internacionais aprovados. Os vendedores estão, portanto, em uma boa posição para negociar melhores taxas com seus fornecedores devido à velocidade, eficiência e confiança que a PingPong oferece. Ele permite que fornecedores e comerciantes gerenciem todos os seus pagamentos e contas a receber globais, bem como a repatriação de mercado, em um hub conveniente.

Atualmente, o recurso abrangente de pagamento de fornecedor da fintech Unicorn está se expandindo para o Vietnã e a Índia, tendo visto o sucesso em seu lançamento inicial nos Estados Unidos em maio deste ano, adicionando ao seu robusto conjunto de produtos adaptados para atender às necessidades dos clientes, seja envio ou recebimento global de pagamentos, construção de processo interno de suporte à folha de pagamento, contas em moeda virtual, pagamento de IVA e muito mais.

O Sr. Shui da Yunhong International Trade Company comenta: "A PingPong tem mais de uma dúzia de escritórios no exterior com serviços de localização realmente excelentes. Com a ajuda da equipe local, nossos pagamentos foram feitos sem problemas de comunicação.

A empresa também é uma pioneira brilhante na área de pagamentos. A PingPong conecta fornecedores e compradores, resolvendo obstáculos de pagamento e informações, ao mesmo tempo que facilita as oportunidades de comunicação. Assim, trazendo um crescimento mais rápido em nossos negócios internacionais."

Keith Mander, da Yuca LTD, comenta: "A plataforma da PingPong é basicamente um produto de autoatendimento e posso ver meu saldo, adicionar fornecedores e fazer pagamentos imediatos em uma única plataforma. É simples. Uma provedora como a PingPong torna mais acessível o crescimento de um negócio internacionalmente. Ela elimina muitos pontos problemáticos e consolida todas as minhas necessidades em um só lugar, desde o recebimento de fundos e a garantia de taxas competitivas até a entrega de pagamento dentro do prazo para todos com quem estou fazendo negócios. "

A PingPong Payments foi fundada em 2015 com a missão de ajudar vendedores globais de comércio eletrônico a manter uma fatia maior de seus lucros, superando as taxas oferecidas pelos bancos tradicionais. Atualmente, a empresa atua como parceira de crescimento multidimensional de mais de 750 mil vendedores on-line em todo o mundo, já processou mais de 90 bilhões em pagamentos transfronteiriços para comerciantes de comércio eletrônico até o momento e transfere mais de 150 milhões por dia para vendedores de comércio eletrônico internacionais. Comerciantes globais do mundo todo confiam na PingPong Payments para ajudá-los a economizar em pagamentos transfronteiriços, pagamentos de IVA e de fornecedores e muito mais. A PingPong trabalha com marcas de renome como Citibank, J.P. Morgan e Wells Fargo, que obtiveram licenças para operar de forma eficiente e estão submetidas a sólidas estruturas regulatórias e fiscalizadoras nos EUA, Europa e Ásia.

