Pininfarina présente AutonoMIA, une expérience utilisateur réactive pour la mobilité du futur

AutonoMIA est une « preuve de concept » montrant la dernière exploration de Pininfarina sur la manière de réenchanter l'expérience de conduite, basée sur un principe d'interaction naturelle, au service de la conduite par le conducteur, de la conduite autonome, ou des autres passagers à bord.

AutonoMIA est né grâce à de nouveaux partenariats stratégiques, et peut aisément être personnalisé afin de fournir le plus haut niveau d'engagement avec chaque marque de voiture.

AutonoMIA a été créé principalement en collaboration avec ART, une société d'Ombrie qui a mis à disposition son expérience en matière d'expérience utilisateur pour habitacles automobiles, et a fourni sa plateforme d'infodivertissement extrêmement avancée et personnalisable, ainsi que le matériel et le middleware intégrés dans le concept.

L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, conçues par Pininfarina, ont ensuite été implémentées par Siili, une société finlandaise qui a développé tous les logiciels de l'application

Les sièges et toutes les pièces rembourrées ont été fournis par ARAS.

« AutonoMIA montre comment Pininfarina peut combiner la conception de l'expérience avec une technologie créative, réinventant l'expérience à bord à une époque où la numérisation, la connectivité, les données et l'intelligence artificielle redéfinissent fortement la mobilité », a déclaré Silvio Angori, PDG de Pininfarina.

L'expérience utilisateur d'AutonoMIA est conçue pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur, du stationnement au ravitaillement en carburant et à la recharge, et pour couvrir une large gamme de fonctions de communication et de divertissement. Elle est capable de reconnaître l'utilisateur, de « réveiller » la voiture ou de personnaliser automatiquement la climatisation ou l'éclairage intérieur, ou encore de prendre des mesures pour éviter les dangers, notamment par un retour tactile sur le siège et le volant.

Le démonstrateur inclut deux écrans mis à la disposition du conducteur : un écran périphérique connecté à l'environnement extérieur pour accroître la sécurité au volant et minimiser les risques d'accident, mais aussi pour engager l'utilisateur en envoyant des informations appropriées sur son comportement et ses goûts, et un écran d'instruments groupés pour afficher les informations techniques. Ceux-ci sont complétés par un affichage d'expérience central pour la navigation et le divertissement et un affichage supplémentaire pour le divertissement des passagers.

À l'avenir, AutonoMIA pourra s'appuyer sur la véritable expérience de réalité augmentée fournie par WayRay, un partenaire de Pininfarina, dont la technologie de réalité augmentée holographique présente un nouvel affichage tête haute en couleur et de nouvelles applications pour la conduite autonome, la mobilité urbaine et l'infodivertissement.

