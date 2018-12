Pinterest annonce les 100 tendances Pinterest à essayer pour 2019

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des tendances à prévoir pour 2019, selon les données mondiales de Pinterest. Nous vous invitons à explorer notre tableau de toutes les tendances 2019 et à voir ce qui suscite votre intérêt. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser inspirer.

Voyages : hors des chantiers battus

voyages zéro déchets Des signifient des bagages, des repas et des hôtels stratégiques et durables (Recherches sur « zero waste travel » +74 %)

voyages avec destination surprise, Les tout le monde en parle. Réunissez un groupe, videz leur calendrier, gardez la destination secrète et pratiquez le cri « Surprise ! » (Recherches sur « surprise destination » +192 %)

Santé et bien-être : ce qui vient naturellement

bakuchiol , l'alternative naturelle et plus douce au rétinol, est le choix pour une peau claire pour ceux qui se soucient de leur peau. (Recherches sur « bakuchiol » +275 %) Prononcé « Bi-cou-ki-ol », le, l'alternative naturelle et plus douce au rétinol, est le choix pour une peau claire pour ceux qui se soucient de leur peau. (Recherches sur «» +275 %)

exercices avec bandes sont une façon irrésistible de faire vos exercices à l'intérieur. (Recherches sur « band workouts » + 1913%) Des bandes flexibles qui peuvent renforcer tout votre corps ? Lessont une façon irrésistible de faire vos exercices à l'intérieur. (Recherches sur «» + 1913%)

Hobbys et intérêts : faites ce que vous aimez

à-côtés font de plus en plus parler d'eux. (Recherches sur « side hustles at home » +690 %) Les gens transforment leurs passions en bénéfices — qu'il s'agisse de la mise en conserve, du mixage DJ ou de cours en ligne, lesfont de plus en plus parler d'eux. (Recherches sur «» +690 %)

peinture sur corps La est une manière facile de s'y mettre — alors mettez-y du vôtre ! (Recherches sur « body painting » +444 %)

Célébrations : moments inoubliables

mini-célébrations montrent bien que toutes les occasions sont bonnes à célébrer. (Recherches sur « mini moment celebrations » +113 %) Qu'il s'agisse de piniques imprévus ou de mini-balades, lesmontrent bien que toutes les occasions sont bonnes à célébrer. (Recherches sur «» +113 %)

mariage dans le jardin qui est à la fois agréable et peu coûteux. (Recherches sur « backyard wedding » +441 %) Gardez « la fête à l'arrière » avec unqui est à la fois agréable et peu coûteux. (Recherches sur «» +441 %)

Nourriture : tables veggies

régime pegan prend racine chez les gens à la recherche d'habitudes saines. (Recherches sur « eating pegan » +337 %) En partie paléo, en partie végan, leprend racine chez les gens à la recherche d'habitudes saines. (Recherches sur «» +337 %)

tables de pâturage pour la famille sont une fête pour les yeux et une invitation à chacun pour qu'il se serve. (Recherches sur « grazing tables » +163 %) Despour la famille sont une fête pour les yeux et une invitation à chacun pour qu'il se serve. (Recherches sur «» +163 %)

Maison : couleur vivante

peignent leur carrelage avec des couleurs éclatantes et des mosaïques. (Recherches sur « painted floor tiles » +1276 %) Les gensavec des couleurs éclatantes et des mosaïques. (Recherches sur «» +1276 %)

jaune moutarde, ou essayez de légers accents pour une explosion de couleurs. C'est un must ! (Recherches sur « mustard yellow » +45 %) Découvrez les murs, ou essayez de légers accents pour une explosion de couleurs. C'est un must ! (Recherches sur «» +45 %)

Pour les hommes : l'ancien rencontre le nouveau

sacs en bandoulière . (Recherches sur « sling bags » +1184 %) Ne transportez que ce qui est essentiel à l'épaule avec les. (Recherches sur «» +1184 %)

montres anciennes. (Recherches sur « vintage watches » +98 %) Les mecs restent toujours très classiques avec les. (Recherches sur «» +98 %)

Pour les femmes : modèles de durabilité

imprimés sur cire et kitenges africains sont merveilleux sur tous les continents. (Recherches sur « african print fashion » +229 %) Qu'il s'agisse de dashikis ou de robes de cocktail, lessont merveilleux sur tous les continents. (Recherches sur «» +229 %)

mode durable sont en pleine augmentation. Des looks louables et des matériaux recyclés pour une mode captivante qui ne détruit pas la planète. (Recherches sur « sustainable fashion » +34 %) Les recherches pour lasont en pleine augmentation. Des looks louables et des matériaux recyclés pour une mode captivante qui ne détruit pas la planète. (Recherches sur «» +34 %)

Beauté : un brillant immanquable

franges à ras. En 2019, la coupe « juste au-dessus des sourcils » est de mise. (Recherches sur « cropped bangs » +51 %) La prochaine mode pour les franges ? LesEn 2019, la coupe « juste au-dessus des sourcils » est de mise. (Recherches sur «» +51 %)

powder dipping » dure plus longtemps que les gels traditionnels et est plus facile à enlever. (Recherches sur « powder dip nails » +442 %) Dites bye-bye aux ongles ébréchés ! Le «dure plus longtemps que les gels traditionnels et est plus facile à enlever. (Recherches sur «» +442 %)

Enfants et parents : famille moderne

abonnement pour le partage de jouets signifie moins de déchets, et offre aux enfants de nouvelles distractions à l'infini. (Recherches sur « toy share subscriptions » +313 %) Partagez l'amour ! L'signifie moins de déchets, et offre aux enfants de nouvelles distractions à l'infini. (Recherches sur «» +313 %)

chasses au trésor Les animent la fête et aident à brûler tout ce sucre. (Recherches sur « birthday scavenger hunt » +302 %)

À propos de Pinterest

Pinterest est un moteur de découverte visuelle. C'est là que les gens vont pour découvrir et faire ce qu'ils aiment. Ce qui a commencé comme un outil pour aider les gens à collectionner les choses qui les passionnent en ligne est devenu une plateforme mondiale où les gens trouvent leur inspiration avec des intérêts partagés, et trouvent des réponses personnalisées aux questions de tous les jours comme « que faire à dîner ? » et « comment m'habiller ? ». Aujourd'hui, plus de 250 millions de personnes se rendent sur Pinterest chaque mois pour explorer des idées parmi plus de 175 milliards d'idées sauvegardées. Avec son siège à San Francisco, Pinterest compte plus de 1 500 employés dans des bureaux partout dans le monde, y compris à Atlanta, Berlin, Chicago, Detroit, Dublin, Londres, Los Angeles, New York, Portland, Paris, São Paulo, Seattle et Tokyo.

Calcul des tendances : ces augmentations de pourcentage en glissement annuel sont calculées à l'aide de recherches normalisées sur chaque tendance de janvier à septembre 2017 et de janvier à septembre 2018

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/796391/Anthem_1_100.jpg

Related Links

http://www.pinterest.com



SOURCE Pinterest