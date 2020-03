Pioneirismo da Omnicomm somado a estratégia de crescimento direcionada pela inovação no mercado de frotas conectadas é reconhecido pela Frost & Sullivan

LONDRES, 13 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Baseado em sua recente análise dos mercados Russo & CIS de telemetria e veículos conectados, a Frost & Sullivan reconhece a Omnicomm com o prêmio Innovation and Leadership Frost & Sullivan Radar Award – Prêmio de inovação e liderença da Frost & Sullivan. A Omnicomm tem sido pioneira em soluções de gestão de frotas e combustível por mais de duas décadas. Seus produtos e serviços são utilizados em mais de 110 países por diferentes indústrias e segmentos de mercado. Provendo uma combinação de sensores de combustível, terminais telemáticos e uma plataforma de software altamente escalável e robusta, a Omnicomm tem cada vez mais deixado sua marca no mercado.

"Com sua solução de software rica em recursos e hospedada na nuvem - Omnicomm Online - a Omnicomm oferece visibilidade total dos veículos da frota enquanto fornece informações atualizadas de desempenho dos veículos". Foi o que disse Mugundhan Deenadayalan Gerente de Indústrias da Frost & Sullivan. "A empresa investe fortemente em pesquisa e inovação e periodicamente lança novos produtos e soluções para o mercado, constantemente atualizando e evoluindo seu expertise em tecnologia."

A empresa possui um vasto e diversificado portifólio de produtos, incluindo sensores de alta precisão LLS, terminais telemáticos com leitura CAN, visores de bordo e software de gerenciamento de frota e combustível – Omnicomm Online. Seu exclusivo algoritmo de adaptação e processamento de informações de combustível garante que o nível de combustível registrado tenha a excepcional precisão de 99,5% em todas as condições. Esse pioneirismo no campo de sensores de combustível traz uma oportunidade única nos mercados da Rússia & CIS por conta do significante perfil de roubo de combustível nessas regiões.



As soluções chave da compania incluem plataforma de gestão de frota e combustível, terminais telemáticos com leitura CAN, sensores de nível de combustível, monitoramento por vídeo e sistemas de detecção de perfil de condução de motoristas. Recentemente foi anunciado o lançamento de duas novas versões que agora compõem a linha de sensores de combustível, OMNICOMM LLS 5 e OMNICOMM LLS-Ex 5 (para ambientes classificados, ATEX), com precisão sem precedentes e recurso de adaptação de leituras único no mercado.



"A penetração total de soluções de telemetria em veículos comerciais (leves e pesados) na Rússia é de 17,1% sobre a base de veículos existentes, enquanto a taxa de adoção de sensores de nível de combustível é de 70%. Isto traz oportunidades significativas para o crescimento da Omnicomm no futuro de curto prazo.", é o que diz Deenadayalan. "A Omnicomm já está buscando figurar como a melhor do mercado ao investir em instalações fabrís e escritórios na Rússia, Europa, Índia, México e Brasil. Sua plataforma na nuvem, juntamente com sua agressiva estratégia de expansão de mercado, irá continuar suportando o domínio do mercado Russo & CIS de frotas conectadas".





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1011389/Omnicomm_Logo.jpg

FONTE CLOUD TELEMATICS LTD

Related Links

https://www.omnicomm.ru/



SOURCE CLOUD TELEMATICS LTD